Saldão do Cliente: evento da Amazon reúne mais de 30 mil ofertas

Reunindo mais de 30 mil ofertas em diversas categorias como Eletrônicos, Casa e Cozinha, Livros e muito mais, a primeira edição do Saldão do Cliente realizado pela Amazon acontece de 12 a 16 de setembro e vai celebrar o Dia do Cliente, comemorado nacionalmente no dia 15 de setembro.

Além das ofertas, os clientes também poderão aproveitar cupons de descontos diferentes todos os dias, que estão disponíveis exclusivamente pelo aplicativo da Amazon. “Na Amazon, somos obcecados pelos nossos clientes, e nada melhor do que estender a comemoração do Dia do Cliente para uma semana inteira de promoções. Entre os dias 12 e 16, traremos diariamente novas ofertas para clientes da Amazon.com.br, além de cupons exclusivos no Amazon app”, afirma Juliana Sztrajtman, Diretora de Varejo de Eletrônicos e Bens de Consumo da Amazon no Brasil.

E não para por aí: membros Amazon Prime também contam com ofertas exclusivas em produtos selecionados. “Continuaremos investindo e inovando para trazer ainda mais conveniência, seleção e entretenimento para que o Amazon Prime continue sendo de grande valor para seus membros. No Brasil, a assinatura Prime inclui frete grátis ilimitado e rápido para todo o país em milhões de produtos elegíveis, sem valor mínimo de compra, e acesso a ofertas exclusivas na Amazon.com.br. Além disso, oferece filmes e séries premiados no Prime Video, acesso ilimitado a centenas de eBooks e revistas com o Prime Reading, mais de dois milhões de músicas e podcasts no Amazon Music para membros Prime e jogos gratuitos com o Prime Gaming e uma inscrição mensal gratuita na Twitch.TV”, completa Juliana.

E para te mostrar um pouquinho do que já está rolando no evento, preparamos uma lista com 10 produtos incríveis que estão com ótimos descontos no Saldão do Cliente. Dá uma olhada:

