Sabonete líquido, protetor solar e mais: 10 itens que vão fazer toda a diferença na sua pele

Selecionamos produtos incríveis para você adicionar na rotina de skincare

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 14h45

Nada como uma boa rotina de skincare para garantir uma pele maravilhosa e super saudável, não é mesmo? Se você está procurando novos produtos para a sua rotina de cuidados, está no lugar certo! De sabonete líquido a protetor solar, selecionamos 10 produtos que vão fazer toda a diferença no seu rosto e proporcionar resultados incríveis. Ah, e vale lembrar que, antes de montar a sua nova rotina de skincare, é essencial consultar um dermatologista para entender quais são os produtos indicados para o seu tipo de pele, viu? Confira nossa seleção e aproveite para garantir os seus: 1. Sabonete líquido Oil Control, Dermotivin: https://amzn.to/3BKd2HW Ideal para quem tem a pele muito oleosa, este sabonete líquido elimina e controla o excesso de brilho ao longo do dia, garantindo um efeito refrescante e prolongando a sensação de pele limpa. Além disso, ajuda a reduzir a oleosidade e conta com um efeito adstringente e ação matificante na pele.

2. Protetor solar Sun Light Fluid, FPS60, Galderma: https://amzn.to/3GQ9p6U Com fator de proteção 60 contra raios solares UVA e UVB, luz visível e infravermelho, este protetor solar com cor possui vitaminas C e E e complexo antioxidante Celligent em sua fórmula, que previnem o envelhecimento precoce, protege contra os efeitos da poluição e ajuda a manter a pele saudável. Sua textura é fluída, leve e de rápida absorção, perfeita para o dia a dia.

3. Água micelar, L’Oréal Paris: https://amzn.to/3wf2WgQ Composta por partículas de micelas que agem como imãs captando e eliminando as impurezas e a maquiagem do rosto, essa água micelar ajuda a limpar, reequilibrar, purificar e suavizar a epiderme, podendo ser utilizado em peles mais oleosas e até nas mais sensíveis.

4. Máscara facial calmante e antioxidante, Kiss New York Professional: https://amzn.to/3krKmh9 Inspirada no mundo inovador da beleza coreana, essa máscara facial de algodão é feita de fibra natural, proporcionando uma pele super hidratada, saudável e revitalizada. Com efeito calmante e antioxidante, este modelo conta com extrato de pepino, que confere alívio à pele cansada.

5. Creme Hidro Boost Water Gel, Neutrogena: https://amzn.to/3GRTrJn Com textura leve e em gel, este produto possui ácido hialurônico e glicerina em sua fórmula, que ajudam a restabelecer os níveis de água da pele. Além disso, ajuda a controlar a oleosidade, estimula a renovação, fortalece a barreira natural da pele e combate sinais de envelhecimento. Ah, sem contar que possui até 48 horas de duração no rosto!

6. Máscara facial esfoliante, Purifying Scrub Mask, Océane: https://amzn.to/3GUt8Co Formulada com aveia, essa máscara facial esfoliante penetra nos poros e proporciona uma limpeza profunda da pele. Além de remover todos os resíduos, ela auxilia na renovação celular, hidrata e garante uma epiderme ainda mais saudável!

7. Água termal, Avéne: https://amzn.to/2ZVqFXy Rica em ativos ideais para peles sensíveis e alérgicas, essa água termal possui efeitos calmante, antioxidante e anti-irritante, reduzindo até 30% a sensibilidade da pele em cinco minutos. O produto também é um grande aliado à hidratação e preparação da pele para a rotina diária.

8. Sabonete líquido Soft, Dermotivin: https://amzn.to/2Ylap1A Indicado para peles secas ou sensibilizadas, este sabonete líquido aumenta a hidratação da pele e proporciona uma sensação de maciez incrível.

9. Hidratante labial Rêve de Miel, Nuxe: https://amzn.to/3GUdwPc Com mel, manteiga de karité, óleos botânicos e óleo de argan em sua fórmula, esse hidratante labial repara e suaviza a região dos lábios. Além disso, sua textura possui acabamento aveludado, o que possibilita rápida absorção.

10. Creme facial anti-idade, Revitalift Hialurônico, L’Oréal Paris: https://amzn.to/3qbdfS4 Com textura leve e fórmula enriquecida com ácido hialurônico puro, este creme facial hidrata a pele intensamente por 24 horas, preenche e reduz as linhas de expressão, tonifica e revitaliza a epiderme. Além disso, o produto indicado para cuidados diurnos conta com fator de proteção solar 20, agindo contra o fotoenvelhecimento.

