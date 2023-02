Roupas de cama, berços e mais: 16 itens para o quarto do seu bebê

Confira itens incríveis para o quarto do seu bebê e garanta os seus

Atenção, futuras mamães e papais! Se você está preparando tudo para a chegada do seu bebê, sabe como detalhe é extremamente importante neste momento, não é mesmo? Pensando nisso, preparamos uma lista com 16 itens perfeitos para te ajudar a montar o quarto do seu pequeno! E tem de tudo: roupas de cama, itens de decoração, berços de diferentes tipos e muito mais.

Confira nossa seleção e garanta seus favoritos:

1. Travesseiro de amamentação, Santista: https://amzn.to/3IWFZqJ

Reprodução/Amazon

2. Grade de proteção de cama box, Ninos: https://amzn.to/3Z8KeW6

Reprodução/Amazon

3. Mosquiteiro avulso para berço, Papi Textil: https://amzn.to/3IUJEWb

Reprodução/Amazon

4. Quadro para quarto do bebê, Decor Quadros: https://amzn.to/3Z4efpV

Reprodução/Amazon

5. Régua de crescimento, Papi Textil: https://amzn.to/41xRPiz

Reprodução/Amazon

6. Móbile musical, Potinho de mel: https://amzn.to/3kyDZeU

Reprodução/Amazon

7. Tapete dobrável, Nap’n’play, Multikids Baby: https://amzn.to/3Y4agbA

Reprodução/Amazon

8. Berço co-bed pluggy, Cosco: https://amzn.to/41rQCJn

Reprodução/Amazon

9. Berço portátil funny, Voyage: https://amzn.to/3xWAyBZ

Reprodução/Amazon

10. Berço 3 em 1, vira cama, Multimóveis: https://amzn.to/3IAOOFn

Reprodução/Amazon

11. Cueiro flanelado, Papi Textil: https://amzn.to/3KCUf9z

Reprodução/Amazon

12. Colchão Baby Light, Ortobom: https://amzn.to/3IXo03u

Reprodução/Amazon

13. Travesseiro liso, Papi Textil: https://amzn.to/3Z3BqRi

Reprodução/Amazon

14. Luminária e abajur, Braslu: https://amzn.to/3mf5afa

Reprodução/Amazon

15. Cueiro estampado, Papi Textil: https://amzn.to/3mbOFkl

Reprodução/Amazon

16. Cobertor de microfibra, Papi Textil: https://amzn.to/3IYfIbG

Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

