Rotina de skincare: 5 produtos para a pele oleosa

Você sabia que a pele oleosa é o tipo mais comum entre as brasileiras? Se você faz parte desse time e deseja controlar a oleosidade excessiva, o brilho, diminuir poros dilatados e prevenir o surgimento da acne, está no lugar certo!

Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 5 produtos incríveis - e baratinhos - que estão disponíveis no site da Amazon e vão fazer a diferença na rotina de skincare. Dá uma olhada:

1. Sabonete Líquido de Enxofre Antiacne, Granado: https://amzn.to/3rB1sMZ

Formulado com enxofre, um poderoso agente no tratamento de peles acneicas, esse sabonete líquido da Granado reduz a oleosidade excessiva da pele e previne o surgimento de cravos e espinhas. Além disso, conta com fragrância com notas naturais de eucalipto, que proporcionam uma deliciosa sensação de frescor.