Rotina de cuidados: 6 acidificantes capilares para você garantir

Conheça os benefícios do acidificante capilar e garanta o seu para a rotina de cuidados

Se você está procurando novos produtos que vão complementar sua rotina de cuidados com o cabelo, precisa conhecer os benefícios do acidificante capilar! O produto tem como objetivo equilibrar o pH das madeixas e fechar as cutículas capilares, para que elas fiquem ainda mais saudáveis e macias.

O item é super indicado para fios que acabaram de passar por procedimentos químicos ou que estão fragilizados, danificados e porosos. A frequência de uso varia conforme a situação de cada cabelo, e por isso é super importante seguir as instruções do produto escolhido.

Para te ajudar a acertar em cheio na escolha, preparamos uma lista com 6 acidificantes que prometem fazer toda a diferença na sua rotina de cuidados capilares. Olha só:

1. Infusão 2.0 Acidificante, Widi Care: https://amzn.to/3Pn4EXt

Indicado para cabelos fragilizados e porosos, esse item ajuda a selar as cutículas dos fios, equilibrar o pH, revitalizar as madeixas e, ainda, conta com ação condicionante. Sua fórmula inteligente conta com ativos vegetais que vão garantir ainda mais brilho e maciez e menos frizz.

Reprodução/Amazon

2. Acidificante capilar, Abela Cosméticos: https://amzn.to/3EP5k2U

Esse item sela as cutículas, equilibra o pH e proporciona brilho e maciez, especialmente em cabelos porosos que passaram por procedimentos químicos.

Reprodução/Amazon

3. Acidificante Antiporosidade ACID-C, Curly Care: https://amzn.to/45ZLZYY

Enriquecido com blend de vinagre balsâmico, esse acidificante é indicado para fios ondulados, encaracolados, cacheados e crespos. Perfeito para quem deseja um cabelo mais forte, com brilho e com a porosidade controlada.

Reprodução/Amazon

4. pH Balancer, K Pro: https://amzn.to/46gxq2T

Esse acidificante equilibra o pH do cabelo, ajuda no alinhamento e selamento das cutículas, controla as cargas elétricas da superfície dos fios, elimina possíveis resíduos de outras químicas para evitar coceiras e alergias da pele e muito mais. Essencial após colorações, descolorações e relaxamentos para devolver aos fios o equilíbrio natural.

Reprodução/Amazon

5. Densidade Acidificante, Lola Cosmetics: https://amzn.to/44YZXJ6

Indicado para cabelos finos e com problemas de queda, esse produto conta com ação reparadora intensiva e garante fios mais fortes e resistentes.

Reprodução/Amazon

6. Fluído Acidificante, Glatten Prifessional: https://amzn.to/3rj1ufy

Formulado com blend de três ácidos orgânicos, esse fluido ajuda a selar as cutículas, eliminar a porosidade e o frizz e potencializar o brilho das madeixas.

Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

