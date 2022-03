Romance, suspense e mais: 6 séries para maratonar no Prime Video

No ano de 1958, em Nova York, Midge vive em um lindo apartamento no Upper West Side, com seu marido e seus filhos. Tudo parecia perfeito, até que sua vida vira de pernas para o ar quando se separa de seu marido. Certa noite, ao fazer um desabafo em um bar, acaba sendo incentivada por sua amiga a se tornar uma comediante, e descobre um talento que nem imaginava.

Se você a-m-a séries e está procurando novos títulos para maratonar, não pode perder essas dicas! Selecionamos 6 títulos que originais do Prime Video para você conhecer e curtir muito - com os amigos, a família ou até mesmo sozinho!

3. Cruel Summer:

Na cidade fictícia de Skylin, no Texas, a jovem e popular Kate Wallis some misteriosamente sem deixar vestígios. Enquanto isso, Jeanette Turner, uma garota tímida e excluída, muda completamente de personalidade e acaba se tornando a nova "abelha-rainha" do colégio - com o namorado e os amigos que antes eram de Kate. Mais tarde, a garota acaba sendo acusada de estar ligada ao desaparecimento de Wallis