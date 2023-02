Romance, suspense e mais: 13 livros mais vendidos da Amazon para você garantir

Confira obras que estão entre as mais vendidas de diferentes gêneros e garanta suas favoritas

Se você está procurando novos livros para renovar a sua estante, está no lugar certo! Preparamos uma lista com 13 obras que estão entre as mais vendidas do site da Amazon e que prometem agradar os fãs dos mais diferentes gêneros. Tem de tudo: romance, suspense, mistério, autoajuda e muito mais!

Confira e garanta seus livros favoritos:

1. É assim que acaba, de Colleen Hoover: https://amzn.to/3YRnsRR

2. É assim que começa, de Colleen Hoover: https://amzn.to/3XABYwa

3. A biblioteca da meia-noite, de Matt Haig: https://amzn.to/3Xzm4Ct

4. Pai rico, pai pobre, de Robert T. Kiyosaki: https://amzn.to/3YArKNV

5. A revolução dos bichos, de George Orwell: https://amzn.to/3lC14h1

6. O homem mais rico da Babilônia, de George S. Clason: https://amzn.to/3I3deHt

7. Hábitos atômicos, de James Clear: https://amzn.to/40Vtnal

8. A psicologia financeira, de Morgan Housel: https://amzn.to/3IoT5No

9. Tudo é rio, de Carla Madeira: https://amzn.to/3K8VXPC

10. A mandíbula de Caim, de Edward Powys Mathers: https://amzn.to/3YRdUWX

11. Daisy Jones & The Six, de Taylor Jenkins Reid: https://amzn.to/3xpkkkx

12. Torto arado, de Itamar Vieira Junior: https://amzn.to/3K5ZpdT

13. A hipótese do amor, de Ali Hazelwood: https://amzn.to/3xqyYrO

