Romance, suspense, comédia e mais: 11 filmes incríveis para você assistir no Prime Video

1. Fazendo meu filme:

Fani é uma adolescente estudiosa que adora as amigas, vive apaixonada e é louca por cinema. Durante o ano letivo, sua mãe insiste que ela participe de uma seleção para fazer intercâmbio no exterior. E quando Fani passa em primeiro lugar, precisa lidar com sentimentos e conflitos internos ao se sentir apaixonada por alguém inesperado.

Crédito: Reprodução

2. Duna:

O filme acompanha a mítica e emocionante jornada de Paul Atreides, um jovem prodígio com um futuro grandioso e envolto em um mistério, que precisa viajar para o planeta mais perigoso do universo.

Crédito: Reprodução

3. La La Land: cantando estações:

Ao chegar em Los Angeles, o pianista de jazz Sebastian conhece a atriz iniciante Mia, e os dois se apaixonam perdidamente. Em busca de oportunidades para suas carreiras na competitiva cidade, os jovens tentam fazer o relacionamento amoroso dar certo enquanto perseguem a fama e o sucesso.

Crédito: Reprodução

4. Querida Alice:

Alice é uma jovem presa a um relacionamento abusivo. Tentando ajudá-la, suas amigas a convidam para uma viagem até uma casa de campo, e sugerem que Alice esconda seu paradeiro do namorado.

Crédito: Reprodução

5. Uma família extraordinária:

A produção acompanha a jornada de Bea, uma jovem que tenta encontrar um equilíbrio entre os conflitos da adolescência e as situações atípicas que enfrenta com dois pais com deficiência intelectual.

Crédito: Reprodução

6. Um lugar bem longe daqui:

Kya é uma garota abandonada, que cresceu sozinha até a idade adulta nos perigosos pântanos da Carolina do Norte. Durante anos, rumores sobre a “Garota do Pântano” assombraram Barkley Cove, isolando a jovem de sua comunidade. Até que a solidão de Kya é abalada quando ela passa a ser suspeita de um homicídio.

Crédito: Reprodução

7. Respire fundo:

Julie Davis é autora best-seller de livros infantis. Apesar de pregar em suas obras mensagens sobre superar seus medos, a autora ainda precisa lidar com os dela. Quando sua filha nasce, o trauma que reprimiu por muito tempo volta e a batalha que a assusta tanto começa.

Crédito: Reprodução

8. Sem ar:

Uma viagem de mergulho em alto mar se transforma em uma luta pela sobrevivência de duas irmãs. Quando uma delas fica presa abaixo da superfície, a outra lutará contra o tempo para salvá-la.

Crédito: Reprodução

9. Querido menino:

David Sheff é um conceituado jornalista e escritor que vive com a segunda esposa e os filhos. O filho mais velho, Nic Sheff, é viciado em metanfetamina e abala completamente a rotina da família. David tenta entender o que acontece com o filho, ao mesmo tempo em que estuda a droga e sua dependência. Nic, por sua vez, passa por diversos ciclos de um dependente químico, lutando para se recuperar, mas se entregando ao vício.

Crédito: Reprodução

10. Animais noturnos:

Susan vive um casamento infeliz, quando recebe o manuscrito de um romance de seu ex-marido. O livro é dedicado a ela, mas seu conteúdo é violento e devastador. Inevitavelmente, Susan relembra essa história de amor do seu passado e passa a interpretá-la como uma história de vingança, que a força a reavaliar as escolhas que fez, reavivando o amor que ela acreditava ter perdido.

Crédito: Reprodução

11. Querida Zoe:

Quando Tess e sua família sofrem uma perda inimaginável, ela encontra apoio de uma fonte surpreendente: seu pai biológico - um adorável preguiçoso do lado errado dos trilhos - e o charmoso, mas perigoso, delinquente juvenil vizinho.

Crédito: Reprodução

