Romance, drama, suspense e mais: 10 séries originais do Prime Video para você maratonar

Confira dicas incríveis de séries que vão conquistar o seu coração

Se você está procurando dicas incríveis de séries para maratonar, não pode perder essa lista! O Prime Video conta com várias produções originais e exclusivas que prometem conquistar o seu coração! Pensando nisso, preparamos uma lista com 10 séries de sucesso para você conhecer e escolher suas favoritas. De romance a suspense, não vão faltar opções para fãs de todos os gêneros.

Vale ressaltar que, para aproveitar todos os benefícios do Prime Video, basta se tornar um assinante Prime da Amazon! Com uma assinatura de apenas R$14,90 ao mês, você terá acesso à plataforma de streaming, além do Amazon Music, Prime Reading, Prime Gaming, frete grátis na compra de produtos elegíveis, ofertas exclusivas e muitas outra vantagens. Demais, né?

Confira nossa seleção de séries originais e não deixe de se tornar um membro Prime:

1. O verão que mudou a minha vida:

Baseada na trilogia de livros, a série conta a história de Belly, uma jovem que conta os dias para passar o verão com a família na casa de Susannah, melhor amiga de sua mãe, e seus filhos, Jeremiah e Conrad. Em meio a tantas descobertas e mudanças, Belly acaba se envolvendo em um triângulo amoroso totalmente improvável, e este pode ser o último verão em que estão todos reunidos em Cousins Beach.

Reprodução/Amazon

2. Refúgio:

Baseado no best-seller de Harlan Coben, Refúgio acompanha Mickey Bolitar, que decide começar a vida em outra cidade depois da morte de seu pai. Quando uma aluna desaparece, Mickey se vê em um emaranhado de segredos e, com a ajuda de seus novos amigos, descobre um submundo sombrio, que pode trazer respostas para décadas de desaparecimentos de crianças.

Reprodução/Amazon

3. Cangaço novo:

Desmotivado e precisando de dinheiro para cuidar de seu pai doente, Ubaldo, um bancário sem memórias de sua infância, recebe uma herança que mudará a sua vida. Em Cratará, no meio do sertão cearense, se tornará líder de uma perigosa gangue e assaltantes de banco, cumprindo o legado de seu pai biológico, um cangaceiro.

Reprodução/Amazon

4. As flores perdidas de Alice Hart:

Depois de perder os pais em um incêndio misterioso, Alice Hart, de 9 anos, é criada por sua avó Junia em uma fazenda de flores. Lá, descobre segredos profundos e, anos depois, uma traição desenterrada faz com que a garota seja forçada a enfrentar seu passado.

Reprodução/Amazon

5. Cruel Summer:

Cruel Summer é uma série de suspense, com duas temporadas de histórias distintas. Na primeira, a linda e popular adolescente Kate Wallis é sequestrada sem deixar vestígios. Em 1995, uma garota tímida chamada Jeanette Turner, aparentemente sem nenhuma ligação com Kate, deixa de ser vista como uma doce garota e muda sua personalidade. Aos poucos, assume toda a vida de Kate e acaba se tornando a menina mais popular da escola. Qual seria a conexão entre elas? Já na segunda temporada, a ambiciosa colegial Megan mal pode esperar para fugir de sua pequena e pacata cidade, até que Isabella aparece. Quando um crime abala todos os moradores, lealdades serão testadas e segredos revelados.

Reprodução/Amazon

6. A roda do tempo:

As vidas de cinco jovens mudam para sempre quando uma mulher estranha e poderosa diz que um deles é a criança de uma antiga profecia, com o poder de alterar o equilíbrio entre a Luz e as Trevas. Agora, eles precisam decidir se confiam na desconhecida - e uns nos outros - para mudar o destino do mundo, antes que o Tenebroso consiga se libertar da prisão e a Última Batalha comece.

Reprodução/Amazon

7. Upload:

Em 2033, pessoas que estão próximas da morte podem fazer o “upload” em hotéis de realidade virtual. Nora mora no Brooklyn e trabalha com atendimento ao cliente pela Lakeview, empresa de pós-vida digital. Quando Nathan sofre um acidente de carro, sua namorada faz seu “upload” no mundo virtual de Nora.

Reprodução/Amazon

8. Fleabag:

Mergulhe na mente fervilhante de uma mulher inteligente, sexual, inquieta e devastada pelo luto, em seu dia-a-dia na moderna cidade de Londres. Fleabag é uma mulher autêntica que tenta retomar sua vida após uma perda importante, enquanto rejeita a ajuda de qualquer um que tente se manter ao seu lado.

Reprodução/Amazon

9. The wilds:

Um grupo de adolescentes precisa lutar pela sobrevivência depois que um acidente de avião as deixa em uma ilha deserta. Lá, as jovens criam laços e conflitos, enquanto aprendem sobre as outras, seus segredos e traumas. No entanto, nada é o que parece ser neste lugar misterioso. Uma trama cheia de reviravoltas emocionantes!

Reprodução/Amazon

10. The feed:

Em um futuro não muito distante, as mentes das pessoas estão todas interligadas, o que garante conectividade instantânea entre elas. Se algo ou alguém as invade, todos ficam em perigo.

Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amznto/3a0brjU

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ

Baixe agora o aplicativo da Amazon: https://amzn.to/3CV1VQy