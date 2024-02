Romance, desenvolvimento pessoal mais: 10 livros mais vendidos da Amazon para você garantir

Confira dicas de novas obras para garantir na estante

Está a fim de renovar sua estante de livros e garantir novas obras incríveis? Nós podemos te ajudar! Preparamos uma lista com 10 títulos de diferentes gêneros - que estão entre os mais vendidos da Amazon - para você mergulhar nas histórias e se apaixonar. Tem de tudo: romance, desenvolvimento pessoal e muito mais!

Confira a lista e escolha seus livros favoritos:

1. Tudo é rio, de Carla Madeira: https://amzn.to/3wFqnUM

Com uma narrativa madura, precisa e ao mesmo tempo delicada e poética, o romance narra a história do casal Dalva e Venâncio, que tem a vida transformada após uma perda trágica, resultado do ciúme doentio do marido, e de Lucy, a prostituta mais cobiçada da cidade, que entra no caminho deles, formando um triângulo amoroso.

Reprodução/Amazon

2. Imperfeitos, de Christina Lauren: https://amzn.to/3SPVNzr

Olive se sente como a gêmea azarada, já que nada dá certo para ela. Mas parece que o jogo vira quando sua alergia a frutos do mar a protege de uma intoxicação alimentar, que atinge todos os convidados da festa de casamento da irmã. Na verdade... nem todos. Ethan, o irmão do noivo, também ficou de fora desse pesadelo. Então, a irmã de Olive, propõe a eles que aproveitem a viagem de lua-de-mel, que não é reembolsável, para uma ilha do Havaí. Só há um problema: Olive e Ethan são inimigos mortais. Mas quem vai dizer não para essa viagem? A ideia de ambos era ficar bem longe um do outro, mas a situação muda quando uma mentirinha boba vai crescendo e não podem voltar atrás.

Reprodução/Amazon

3. Hábitos atômicos, de James Clear: https://amzn.to/3UU0ESN

Neste livro, James Clear revela estratégias que o ensinarão a criar bons hábitos, abandonar os maus e fazer pequenas mudanças de comportamento que levam a resultados impressionantes. Ao longo desta jornada, os leitores serão inspirados por histórias de medalhistas de ouro em Olimpíadas, artistas premiados, líderes de negócios, médicos que salvam vidas e astros da comédia que usaram a ciência dos pequenos hábitos para dominar seu ofício e se lançar ao topo de suas áreas de atuação. Hábitos Atômicos remodela sua forma de pensar em avanço e sucesso e traz as ferramentas e estratégias de que precisa para se transformar.

Reprodução/Amazon

4. Essencialismo, de Greg McKeown: https://amzn.to/3USyPtY

Se você se sente sobrecarregado e ao mesmo tempo pouco produtivo, você precisa conhecer o essencialismo. Trata-se de um método para identificar o que é vital e eliminar todo o resto, para que possamos dar a maior contribuição possível àquilo que realmente importa. Neste livro, Greg McKeown mostra que, para equilibrar trabalho e vida pessoal, não basta recusar solicitações aleatoriamente: é preciso eliminar o que não é essencial e se livrar de desperdícios de tempo. Devemos aprender a reduzir, simplificar e manter o foco em nossos objetivos.

Reprodução/Amazon

5. A gente mira no amor e acerta na solidão, de Ana Suy: https://amzn.to/3SPVYe5

Escrita a partir de diálogos, a obra surgiu a partir de experiências vividas pela autora em salas de aula, em sessões de análise, com amigos, em leituras de pesquisas teóricas. O objetivo da autora é, acima de tudo, trazer um bate-papo sobre o amor, “essa experiência tão interessante que cada um vive sozinho junto com alguns outros ao longo da nossa passagem pelo mundo”.

Reprodução/Amazon

6. Como fazer amigos e influenciar pessoas, de Dale Carnegie: https://amzn.to/42Q7NFH

Partindo do princípio de que é preciso se interessar genuinamente por aqueles com quem interagimos, este livro tem como objetivo fazer as pessoas se sentirem mais seguras, abertas e confiantes em seus encontros sociais e profissionais. Com saborosas histórias, exemplos práticos e ótimos conselhos, a leitura é recomendada para quem deseja criar bons vínculos, se tornar mais persuasivo, deixar uma marca positiva e inspirar os outros com energia e gentileza.

Reprodução/Amazon

7. Comunicação não violenta, de Marshall B. Rosenberg: https://amzn.to/3OY3CBR

Em um mundo violento, cheio de preconceitos, conflitos e mal-entendidos, buscamos ansiosamente soluções para melhorar nossa relação com os outros. Nesse sentido, a boa comunicação é uma das armas mais eficazes. Saber ouvir o que de fato está sendo dito pelo outro e expressar o que de fato queremos dizer, embora pareça tarefa simples, é das mais difíceis. Nesta obra, Marshall Rosenberg explica de maneira revolucionária os valores e princípios da comunicação não violenta, que se baseia em habilidades de linguagem e comunicação que fortalecem nossa capacidade de manter a humanidade, mesmo em condições adversas.

Reprodução/Amazon

8. A morte é um dia que vale a pena viver, de Ana Claudia Quintana Arantes: https://amzn.to/3T0BorE

Uma das maiores referências sobre Cuidados Paliativos no Brasil, Ana Claudia Quintana Arantes aborda o tema da finitude sob um ângulo surpreendente. Segundo ela, o que deveria nos assustar não é a morte em si, mas a possibilidade de chegarmos ao fim da vida sem aproveitá-la, de não usarmos nosso tempo da maneira que gostaríamos. Invertendo a perspectiva do senso comum, somos levados a repensar nossa própria existência e a oferecer às pessoas ao redor a oportunidade de viverem bem até o dia de sua partida. Em vez de medo e angústia, devemos aceitar nossa essência para que o fim seja apenas o término natural de uma caminhada.

Reprodução/Amazon

9. Melhor do que nos filmes, de Lynn Painter: https://amzn.to/3OY3IJJ

Elizabeth Buxbaum sempre soube que seu vizinho não seria um bom namorado. Apesar de todos acharem Wesley Bennett simpático e muito bonito, Liz o achava um chato de galochas. Mas Michael Young era diferente. Dez anos depois, o amor de infância de Liz estava de volta, e esbarrar com o garoto na escola foi como um sinal do universo. E como uma boa romântica incurável, Liz estava determinada a fazer qualquer coisa para conquistar o verdadeiro amor. Até mesmo pedir ajuda ao vizinho irritante. O plano era infalível: fazer com que Michael notasse sua existência e a convidasse para o tão sonhado baile de formatura. Mas à medida que Wes e Liz se aproximam, ela vai questionar tudo o que sabe sobre o amor e descobrir que talvez seu “felizes para sempre” seja surpreendente ― e melhor do que ela poderia imaginar.

Reprodução/Amazon

10. Torto arado, de Itamar Vieira Junior: https://amzn.to/3IcecBp

Nas profundezas do sertão baiano, as irmãs Bibiana e Belonísia encontram uma velha e misteriosa faca na mala guardada sob a cama da avó. Ocorre então um acidente. E para sempre suas vidas estarão ligadas ― a ponto de uma precisar ser a voz da outra. Numa trama conduzida com maestria e com uma prosa melodiosa, o romance conta uma história de vida e morte, de combate e redenção.

Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amznto/3a0brjU

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ

Baixe agora o aplicativo da Amazon: https://amzn.to/3CV1VQy