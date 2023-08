Romance: 12 livros incríveis para você ter na estante

Confira obras de romance incríveis e escolha suas favoritas

Se você ama livros de romance e está a fim de garantir novos livros do gênero, nós podemos te ajudar! Preparamos uma lista com 12 obras incríveis para você ter na estante e que vão te prender do início ao fim.

Confira e escolha seus favoritos:

1. O Clube P.S. Eu te amo, de Cecelia Ahern: https://amzn.to/3DGuall

2. O verão que mudou minha vida, de Jenny Han: https://amzn.to/47hRPpG

3. Em outra vida, talvez?, de Taylor Jenkins Reid: https://amzn.to/3DK1Oqo

4. Um lugar bem longe daqui, de Delia Owens: https://amzn.to/3Oq7daX

5. Teto para dois, de Beth O’Leary: https://amzn.to/43WKNUc

6. Orgulho e preconceito, de Jane Austen: https://amzn.to/3rZayGo

7. Um caminho para a liberdade, de Jojo Moyes: https://amzn.to/43QgtuA

8. Leitura de verão, de Emily Henry: https://amzn.to/47lbAgc

9. As vantagens de ser você, de Ray Tavares: https://amzn.to/3Qtrhfi

10. Violeta, de Isabel Allende: https://amzn.to/3QlPXWU

11. A hipótese do amor, de Ali Hazelwood: https://amzn.to/3QyVYiS

12. Minha versão de você, de Christina Lauren: https://amzn.to/3YnUvxN

