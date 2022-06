Renove sua cozinha com produtos em oferta no Esquenta Prime Day

O Prime Day 2022 está cada dia mais próximo e, se você não consegue esperar pela chegada desse evento da Amazon, que tal aproveitar as ofertas antecipadas? As promoções exclusivas para clientes Prime acontecerão entre os dias 12 e 13 de julho de 2022, mas você pode aproveitar para adquirir produtos com desconto no Esquenta Prime Day.

E se você quer aproveitar os preços mais baixos para renovar sua cozinha, nós selecionamos 15 itens em promoção para você fazer a festa! E tem de tudo: desde cafeteiras até cooktops.

Dá só uma olhada:

1. Cafeteira Espresso, Modo, 220V, Preta, Tres, 3 Corações: https://amzn.to/3OMoGZy