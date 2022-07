Renove seu banheiro com 9 itens mega fofos de decoração

O kit para banheiro da Porto Moreno permite que você reorganize os acessórios quantas vezes quiser, já que ele possui 6 peças com ventosas para serem aderidas ao box do seu banheiro. Assim você terá produtos sofisticados e funcionais para decorar seu banheiro.

1. Kit Acessórios Para Banheiro Inox Com Ventosa 6 Peças ELG: https://amzn.to/3zgvmuj

Não há nada mais legal do que dedicar um pouco do nosso tempo para renovar a nossa casa, não é mesmo? E que tal dar uma atenção especial para o banheiro? Para te ajudar nessa missão, selecionamos 9 itens de decoração para você renovar o ambiente e deixá-lo muito mais bonito.

Tenha suas roupas sujas organizadas em só lugar com esse lindo cesto de pano. Além de ser muito estiloso, ele é compacto o suficiente para deixá-lo no banheiro e integrá-lo como parte da decoração.

2. Cesto Organizador Multiuso Retangular Com Suporte: https://amzn.to/3PjSFZs

Seja criativo na hora de organizar seus itens pessoais no banheiro, mas nunca deixe o estilo de lado. Você pode guardar pequenos produtos nestes cestos de bambu e algodão, que são super modernos e elegantes para decorar o ambiente, além de ser super fáceis de lavar quando necessário.

5. Espelho Com Luz Iluminação Led Touch Embutida 50x70cm: https://amzn.to/3OfxK8Q

Sente falta de luz enquanto você se arruma? Com esse espelho super versátil seus problemas acabaram! Com design limpo e moderno, você pode decorar o seu banheiro e ainda ter uma luz extra embutida no produto, sendo que ela é acionada por um botão touch.