Queda de cabelo pós-covid: confira dicas de como amenizar o problema

Terapeuta capilar Natali Morel e auriculoterapeuta explicam como reduzir a queda

Redação Publicado em 15/03/2022, às 17h39

A ciência ainda não encontrou todas as respostas sobre a Covid-19, principalmente quando se trata de sequelas deixadas pela doença. Segundo o Departamento de Cabelos da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), após a recuperação, alguns sintomas podem persistir por semanas, e a queda capilar é um deles. Mas o que pode ser feito para amenizá-la? Natali Morel, terapeuta capilar, oferece algumas dicas.

Segundo a especialista, a perda de cabelo ainda não possui cura. No entanto, alguns tratamentos têm apresentado bons resultados clínicos. “Existem recursos que vão agir direto onde nascem os fios, como LEDterapia, laser, tratamentos naturalistas com óleos essenciais e eletroterapia, por exemplo”, explica. “Além dos produtos, alguns cortes de cabelo podem ajudar a disfarçar a queda dos fios, dando mais volume, sem deixar a tendência de lado. É o caso do shaggy hair, um corte despojado e que deixa os fios irregulares e com movimento, evitando aquela impressão de afinamento capilar”, indica Natali.

E para aqueles que buscam tratamentos alternativos, a auriculoterapia também pode trazer bons resultados. A técnica tem como objetivo promover o equilíbrio do organismo por meio de estímulos na parte externa da orelha. Segundo a especialista Dra. Lirane Suliano, o procedimento também possibilita o tratamento natural de algumas sequelas da Covid-19, entre elas a queda capilar. “No caso da queda de cabelo é possível tratar, por meio da auriculoterapia, a ansiedade, que funciona como gatilho para desencadear o problema, melhorando a circulação e o equilíbrio dos neurohormônios do paciente”, indica.

Para dar uma turbinada nos tratamentos, confira alguns produtinhos que podem ser ótimos aliados no período de recuperação dos fios. Vale reforçar que é fundamental consultar um especialista para entender as principais causas da sua queda capilar antes de adicionar qualquer item na sua rotina, hein?

Olha só:

1. Ampola Aminexil Advanced, L’Oréal Professionnel: https://amzn.to/3KKYrAH

Esta ampola de tratamento para cabelos com queda possui, em sua fórmula, Aminexil e Ômega 6, dois compostos que, quando combinados, ajudam a aumentar a densidade das madeixas que sofreram afinamento e estimulam os fios no couro cabeludo para crescimento da raiz, proporcionando renovação celular.

Reprodução/Amazon

2. Kit Urbano Spa Blue Hair Therapy, Grandha: https://amzn.to/3JinKty

Este kit é uma composição de benefícios exclusivos, que promovem limpeza extrema e uma verdadeira terapia capilar, melhora as atividades bióticas do folículo piloso, restabelece o equilíbrio dinâmico do processo de reposição de queratina e, como consequência, ajuda a combater a queda capilar. Conta com um shampoo, um fluído restaurador, um gel para remoção de oleosidade excessiva e um gel hidratante.

Reprodução/Amazon

3. Tônico fortalecedor antiqueda, S.O.S. Bomba, Salon Line: https://amzn.to/3IkNowM

Com broto de bambu, aminoácidos e creatina em sua fórmula, este tônico fortalecedor pode ser usado sem enxágue e garante muito mais força, resistência e um crescimento saudável para os fios.

Reprodução/Amazon

4. Tonic Hair Growth Fluid, Truss: https://amzn.to/3tmxa1X

Desenvolvido para tratamento de crescimento e fortalecimento capilar, este tônico também ajuda a prevenir a queda dos fios e possui ativo anti-afinamento. Eleva a atividade metabólica, estimula as células-tronco foliculares e a circulação sanguínea, revitalizando o folículo capilar. Poderoso antioxidante, o item também ajuda a regenerar o couro cabeludo e diminuir a oleosidade excessiva.

Reprodução/Amazon

5. Night Density Rescue, Nioxin: https://amzn.to/3t9xd0O

Indicados para cabelos tingidos, tratados com química, naturais e com rarefação capilar pouco notável, este tratamento intensivo estimula o aumento da densidade capilar ao reduzir a queda associada à oxidação da superfície do couro cabeludo. Baseado no processo noturno de regeneração do corpo, este produto é uma poderosa mistura de antioxidantes que neutralizam os radicais livres, e deve ser usado durante a noite.

Reprodução/Amazon

6. Dercos Technique, Shampoo Energizante, Vichy: https://amzn.to/3tdpleJ

Indicado para cabelos enfraquecidos ou com queda, este shampoo energizante ajuda a diminuir a queda dos fios, garante cabelos mais fortes, revitalizados e sem ressecá-los. Contém Aminexil em sua fórmula, molécula antiqueda que auxilia na redução do processo de rigidificação do colágeno, fenômeno ligado ao envelhecimento prematuro das raízes.

Reprodução/Amazon

