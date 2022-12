Protetor solar para o cabelo: 6 produtos para usar no verão

No verão, além de proteger a pele, os cuidados com o cabelo também devem ser redobrados, não é mesmo? Afinal, as agressões causadas pela exposição ao sol acabam ressecando os fios, e por isso é super importante investir em produtos capilares com proteção solar!

Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 6 itens incríveis que vão te conquistar desde o primeiro uso e garantir madeixas mais macias e hidratadas! Confira:

1. Wella Professionals Invigo Sun Protetor Solar Spray: https://amzn.to/3ITJZqd

Podendo ser usado antes e após a exposição ao sol, esse produtinho da Wella possui uma fórmula bifásica inovadora que protege os fios e promove hidratação intensiva, garantindo um cabelo saudável, macio e brilhante.