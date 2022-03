Protetor solar facial: 6 opções para proteger a sua pele

Selecionamos 6 protetores solares que vão manter a sua pele protegida e saudável

O protetor solar é um produto essencial na rotina de self care e deve ser aplicado todos os dias, até mesmo no inverno. Pensando nisso, preparamos uma lista com 6 opções faciais que vão garantir uma pele mais protegida, bonita e saudável! Dá uma olhada: 1. Bioré UV Aqua Rich Watery Essence SPF 50+ PA ++++: https://amzn.to/3dU8tlf Indicado para todos os tipos de pele, o Bioré Aqua Rich Watery Essence FPS 50 possui uma textura super levinha e oferece alta proteção UVA e UVB. Com ácido hialurônico e extrato de geleia real em sua fórmula, ele hidrata a pele e proporciona uma sensação refrescante e confortável.

2. Protetor Solar Facial NIVEA SUN Toque Seco Antissinais FPS 60: https://amzn.to/36liXpm Resistente à água, com textura ultraleve e toque seco, o protetor solar facial NIVEA SUN possui FPS 60, controla o brilho e previne o envelhecimento precoce. Além disso, garante uma pele mais macia e radiante.

3. Ideal Soleil Vichy Purify FPS 70 toque seco antioleosidade: https://amzn.to/3dS23D5 Com argila verde e posbiótico em sua fórmula, o Ideal Soleil Purify da Vichy é o protetor solar ideal para quem deseja uma pele protegida, purificada e com a oleosidade controlada o dia todo. Com textura leve, toque seco e FPS 70, ele também possui ação anti-poluição.

4. Fotoprotetor Isdin Fusion Water Color, Isdin: https://amzn.to/3ABxKu7 Com uma inovadora textura ultra leve à base de água, o Fusion Water Color da Isdin possui ácido hialurônico e vitamina E em sua fórmula, FPS 50 com resistência a água, tecnologia SAFE-EYE TECH que não arde os olhos e toque seco. Além disso, uniformiza o tom da pele e controla a oleosidade.

5. Protetor Solar L'Oréal Paris, Solar Expertise Antirrugas Com Cor FPS 60: https://amzn.to/3jSEldU O protetor Solar Expertise Antirrugas da L’Oréal Paris é oil free, possui FPS 60, ação antirrugas e ativo hialurônico em sua fórmula. Além disso, uniformiza o tom da pele, proporciona efeito matte o dia inteiro e, em 15 dias de uso, melhora a maciez, elasticidade e luminosidade da pele.

6. Anthelios Hydraox FPS 60 anti idade, La Roche-Posay: https://amzn.to/3hPl8Ho

Indicado para pele mista, normal ou seca, o Anthelios Hydraox da La Roche-Posay possui FPS 60 e ação antioxidante. Com textura ultra fluida e toque seco, ele previne o envelhecimento da pele e proporciona acabamento invisível.

