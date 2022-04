Produtos multifuncionais: 5 opções para uma rotina de beleza mais prática

Com toda a correria do dia a dia, ter uma rotina de beleza com mais praticidade faz toda a diferença, não é mesmo? E para isso, os produtos multifuncionais prometem ser grandes aliados! Pensando nisso, preparamos uma lista com 5 itens incríveis que não podem faltar na sua penteadeira. Dá uma olhada:

1. NIVEA Aqua Rose 3 em 1 — Sabonete, Esfoliante e Máscara Facial: https://amzn.to/37MZphB

Formulado com argila branca, água de rosas orgânica e ácido hialurônico, o Aqua Rose 3 em 1 da NIVEA é a escolha ideal para quem deseja uma rotina de skincare mais prática e eficaz. Além de limpar profundamente, ele ajuda a desobstruir os poros, purifica sem ressecar e revitaliza a pele.