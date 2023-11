Prime Video: 11 séries e filmes para assistir no feriado

Confira 11 dicas de obras de suspense, romance, terror e muito mais

O feriado está chegando e, se você deseja aproveitar este momento para descansar, nós podemos te ajudar! Preparamos uma lista com 11 filmes e séries disponíveis no Prime Video dos mais diversos gêneros para você maratonar em casa - seja sozinho, com os amigos ou com a família. Tem de tudo: suspense, romance, terror e muito mais!

Para conferir todo o catálogo do Prime Video, basta se tornar um assinante Prime da Amazon. Por apenas R$14,90 ao mês, você garante acesso à plataforma de streaming e muitos outros benefícios, como Prime Reading, Prime Gaming, ofertas exclusivas e frete grátis na compra de produtos elegíveis. Demais, né?

Confira nossas dicas de séries e filmes para assistir no feriado e aproveite:

1. A menina que matou os pais: a confissão:

A Confissão traz os bastidores da investigação do crime brutal que levou o casal Richtofen à morte. Revelando momentos cruciais sobre o assassinato, o filme desvenda o que Suzane Von Richtofen, Daniel Cravinhos e Cristian Cravinhos fizeram nos dias que sucederam o crime mais chocante do Brasil.

2. Upload:

A comédia mais popular do Prime Video está de volta! Na terceira temporada, Nathan, que acabou de fazer um download, e Nora, começam um namoro na vida real e tentam derrubar Freeyond. Enquanto isso, uma cópia digital de Nathan é criada em Lakeview e tenta dar outro rumo ao relacionamento com Ingrid. Aleesha é promovida e se envolve com alguém do trabalho, e um solitário Luke procura trabalho na Área Cinza.

3. Dezesseis facadas:

Quando o temido “assassino das dezesseis facadas” retorna 35 anos após sua primeira onda de assassinatos para fazer outra vítima, Jamie, de 17 anos, acidentalmente viaja de volta no tempo até 1987, determinada a deter o criminoso antes que ele comece a agir.

4. Gen V:

Do universo da famosa série The Boys, Gen Z é a nova produção ambientada na única faculdade de heróis dos EUA. Esses alunos talentosos põem os limites morais à prova, competindo pelo melhor lugar no ranking da universidade e uma chance de se juntar aos Sete, a equipe de elite da Vought. Quando os segredos obscuros do lugar vêm à tona, eles devem decidir que tipos de heróis querem ser.

5. Terra selvagem:

A história acompanha Cory Lambert, um experiente caçador de coiotes e predadores, que lida com traumas profundos causados pela morte de sua filha. Agora, Cory ajuda uma agente do FBI a investigar o assassinato de uma adolescente em uma reserva indígena dos EUA.

6. Na mira do júri:

A série de comédia no estilo de documentário narra o funcionamento dos bastidores de um julgamento do júri americano, pela visão de um jurado em particular.

7. Cruel Summer:

Nesta segunda temporada da famosa série, a ambiciosa colegial Megan mal pode esperar para fugir de sua pequena cidade onde nada acontece… até que Isabella aparece. Quando um crime impensável abala a cidade tediosa, lealdades serão testadas, segredos serão revelados e o limite entre amigos e inimigos deixará de existir.

8. This is us:

Essa série de sucesso traz uma história comovente sobre três irmãos gêmeos peculiares, seus conflitos e os pais maravilhosos que os criaram.

9. Angela:

Angela conhece Raul e acredita ter encontrado alguém que ama seu espírito livre. A atração avassaladora faz o casal largar tudo e viver o sonho de reconstruir suas vidas na praia. Mas a relação declina para o abuso e a violência, dando origem a um dos assassinatos mais famosos do Brasil.

10. Belo desastre:

Abby acaba de entrar na faculdade, quer focar nos estudos e começar uma vida nova. Os planos mudam quando ela conhece Travis, o galã do lugar. Embora tente resistir à atração que sente por ele, Abby aceita uma aposta que os torna companheiros de quarto por um mês. O que Travis não sabe é que o passado sombrio da garota está prestes a emergir, e isso pode prejudicá-los ou uni-los para sempre.

11. A outra Zoey:

Zoey Miller, uma estudante com especialização em computação, superinteligente e desinteressada no amor romântico, tem sua vida virada de cabeça para baixo quando Zach, um popular jogador de futebol universitário, fica com amnésia e confunde Zoey com sua namorada.

