Prime Day: Amazon oferece benefícios em seus serviços por assinatura

Prime Video

Ao assinar o Prime, você terá acesso à plataforma Prime Video, com centenas de séries e filmes dos mais diversos gêneros para você se divertir. Mas além dos filmes disponíveis por essa assinatura, você pode ter acesso à outras produções através do Prime Channels e dos alugueis de filmes. O primeiro permite que você pague um pouco a mais para ter acesso à canais como Starzplay, Discovery+, Paramount+ e outros. Já o segundo te possibilita alugar filmes que acabaram de sair do cinema antes deles chegarem no streaming. Durante o período de Prime Day, você pode pagar R$5,90 por 2 meses em canais selecionados, além de adquirir até 60% off no aluguel de filmes populares.