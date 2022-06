Prime Day 2022: confira os detalhes sobre o evento de compras online global da Amazon

Com duração de 48 horas e milhares de ofertas exclusivas para membros Prime da Amazon, o Prime Day 2022 é a oportunidade ideal para garantir produtos incríveis com ótimos descontos e frete grátis para todo o Brasil. Então já anota na agenda: o evento de compras online global da Amazon acontece nos dias 12 e 13 de julho!

Para acompanhar todas as novidades e promoções do evento, é só baixar o app da Amazon e ativar as notificações. Além disso, você também pode seguir a @amazonbrasil nas redes sociais e inscrever seu e-mail para ficar por dentro de tudo. Ah, e vale lembrar que além de ter acesso a promoções exclusivas, os membros Prime também podem aproveitar milhares de filmes, séries, músicas e outros benefícios inclusos na assinatura. Clique aqui para testar o serviço gratuitamente por 30 dias!

E para te deixar com um gostinho do que vem por aí, enquanto as promoções do Prime Day não chegam, preparamos uma lista suuper especial com 10 produtos incríveis que estão com ótimas ofertas no site da Amazon! E tem de tudo: livros, itens para o skincare, eletrônicos e muuito mais. Dá uma olhada:

1. Fones de ouvido Bluetooth Haylou: https://amzn.to/3xXQCEq