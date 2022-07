Prime Day: 11 eletrodomésticos e eletroportáteis que vão fazer toda a diferença no dia a dia

Selecionamos 11 itens por ótimos preços no site da Amazon

Redação Publicado em 13/07/2022, às 15h09

Se você está procurando por novos eletrodomésticos e eletroportáteis para a sua casa, está no lugar certo! Hoje, dia 13, está acontecendo no site da Amazon o Prime Day, evento com ofertas exclusivas para membros Prime. Portanto, se você é um assinante, que tal aproveitar para garantir itens que vão deixar qualquer ambiente muito mais prático?

Para te ajudar nessa missão, selecionamos 11 itens incríveis que estão por ótimos preços no Prime Day. Confira e garanta os seus:

1. Tanquinho semiautomático, Colormaq: https://amzn.to/3nXyapx

Reprodução/Amazon

2. Frigobar, Midea: https://amzn.to/3z2tyVk

Reprodução/Amazon

3. Adega climatizada, Brastemp: https://amzn.to/3RyNRkI

Reprodução/Amazon

4. Fogão cooktop 5Q, Safanelli: https://amzn.to/3z4tyEg

Reprodução/Amazon

5. Microondas, Midea: https://amzn.to/3c0pHiA

Reprodução/Amazon

6. Depurador de ar Slim, Suggar: https://amzn.to/3O6yT2l

Reprodução/Amazon

7. Liquidificador individual, Hamilton Beach: https://amzn.to/3z1YpBn

Reprodução/Amazon

8. Fritadeira Mondial: https://amzn.to/3yGOPTr

Reprodução/Amazon

9. Balança digital de cozinha, SF-400: https://amzn.to/3NYVAW8

Reprodução/Amazon

10. Pipoqueira Mallory: https://amzn.to/3PsXBuH

Reprodução/Amazon

11. Cafeteira elétrica Dolce Arome, Mondial: https://amzn.to/3P9D2Ea

Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amznto/3a0brjU

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ