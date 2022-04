Prepare-se para o Dia das Mães: 15 ideias de presentes para cada tipo de mãe

Confira uma seleção de produtos que vão garantir o presente ideal

CARAS Digital Publicado em 11/04/2022, às 18h00

Que tal começar a se preparar para o Dia das Mães? A data, celebrada em 8 de maio, já está se aproximando e, para te ajudar a acertar em cheio na escolha do presente, preparamos uma lista com 15 produtos incríveis que vão agradar cada tipo de mãe. Dá uma olhada: Mãe vaidosa 1. Deo Colônia Diva Esplêndida, Eudora: https://amzn.to/3DZjqO2 Com uma combinação ousada de bergamota e calda de framboesa aliada a um bouquet floral poderoso, Diva Esplêndida pertence à família olfativa floriental amadeirada. Marcante e sofisticada, a fragrância promete fazer a sua mãe se sentir uma diva!

Reprodução/Amazon

2. Creme Facial Anti-Idade ISDIN A.G.E. Reverse Day: https://amzn.to/3xdtAcG Perfeito para as mães que amam uma boa rotina de skincare, o creme A.G.E. Reverse Day possui tripla ação antienvelhecimento: remodelante, antipoluição e antiglicação. Com ácido hialurônico em sua fórmula, ele garante uma pele com menos rugas, contorno mais definido, mais hidratada e firme.

Reprodução/Amazon

3. Escova Secadora PHILCO PES14 Soft 1300W: https://amzn.to/3joytaL Com três temperaturas e duas velocidades, a escova secadora é ideal para quem deseja mais praticidade na rotina de beleza. Potente, fácil de usar e com revestimento em cerâmica, ela seca, alisa e modela as madeixas.

Reprodução/Amazon

Mãe leitora 4. Kindle 10a. geração: https://amzn.to/3O4DS4U Leve, compacto e fininho, o Kindle é perfeito para levar na bolsa sem ocupar muito espaço. Com luz embutida ajustável e tela de 167 ppi que proporciona uma leitura confortável e sem reflexos, como se estivesse lendo em papel, o aparelho conta com bateria de longa duração e permite armazenar diversos eBooks em sua biblioteca digital.

Reprodução/Amazon

5. Box Jane Austen - 3 Volumes: https://amzn.to/3754Ad4 Considerada uma das escritoras mais famosas de todos os tempos, Jane Austen, autora de grandes clássicos da literatura, conquistou o mundo com suas histórias apaixonantes e personagens marcantes. Este box reúne três grandes sucessos da romancista inglesa: "Razão e sensibilidade", "Orgulho e preconceito" e "Persuasão".

Reprodução/Amazon

6. Livro de marcar livros: https://amzn.to/3rgl1dm Deixando a jornada literária ainda mais divertida e organizada, “Livro de Marcar Livros” funciona como uma agenda para anotar todos os livros que já leu, separá-los por categorias e organizar metas de leitura.

Reprodução/Amazon

Mãe aspirante a chef 7. Fritadeira Sem Óleo Super Light Fryer, Cadence: https://amzn.to/3JAfCnv Com 1500W de potência e capacidade de 3,8 litros, a fritadeira sem óleo Super Light Fryer da Cadence é ideal para preparar carnes, empanados, mini bolos, legumes e diversas outras receitas. Super prática, ela conta com grelha removível e revestimento antiaderente.

Reprodução/Amazon

8. Pâtisserie em casa: https://amzn.to/3Jw7Jjh Escrito por Will Torrent, “Pâtisserie em casa” conta com o passo a passo de oitenta receitas deliciosas e diversas dicas para aprender desde as técnicas básicas da confeitaria francesa até as mais elaboradas tortas, petits fours, bolos, pães e viennoiseries.

Reprodução/Amazon

9. Batedeira Planetária, Oster: https://amzn.to/3KuKW8H Perfeita para se aventurar na cozinha e preparar receitas mais elaboradas, a nova Batedeira Planetária Oster conta com design moderno, 800W de potência e é super resistente.

Reprodução/Amazon

Mãe conectada 10. Echo Dot (4ª geração): https://amzn.to/3xhE7n0 Controlado por voz, com o Echo Dot é possível pedir para a Alexa tocar músicas, responder perguntas, ler as notícias, criar alarmes, checar a previsão do tempo, controlar dispositivos de casa inteligente, ligar para os amigos e muuuito mais.

Reprodução/Amazon

11. Fone de Ouvido Bluetooth JBL Tune: https://amzn.to/3KxjRBM Super confortável, esse fone de ouvido sem fio conta com toda a qualidade do som JBL Pure Bass. Com até 21 horas de duração de bateria, ele permite atender e encerrar chamadas e falar com o assistente de voz facilmente, usando apenas um dedo.

Reprodução/Amazon

12. Tablet Samsung Tab S6 Lite: https://amzn.to/3v9DGbR Leve e fininho, esse tablet incrível da Samsung promete facilitar a rotina. Com tela de 10,4 polegadas, processador Octa-Core e 4GB de memória RAM, ele é o presente ideal para mães conectadas.

Reprodução/Amazon

Mãe fitness 13. Bolsa Esportiva Nike Gym Club: https://amzn.to/3xfKIOY Com bolsos internos e externos com zíper, material resistente e muito espaço para caber todos os equipamentos, a Bolsa Esportiva da Nike promete praticidade e organização na rotina fitness.

Reprodução/Amazon

14. Yoga Starter Kit, bigbigfamily: https://amzn.to/3jsyw5k Perfeito para as mães fãs de yoga, esse kit incrível conta com cinco itens essenciais para praticar a atividade: bola de yoga, tijolo de yoga, toalha de látex, faixa elástica e anel de resistência. Legal, né?

Reprodução/Amazon

15. Relógio inteligente KOSPET: https://amzn.to/3xoOXbb Com monitoramento de pressão arterial, sono e frequência cardíaca, esse relógio inteligente possui bateria de longa duração e é ideal para quem pratica atividade física, pois coleta dados como o tempo de exercício, distância, número de passos e muuito mais.

Reprodução/Amazon