Prepare-se para a Copa do Mundo: 7 produtos para animar ainda mais o clima do campeonato

Chopeira, smart TV, copo térmico e outros produtos incríveis para a Copa do Mundo

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 15h00

A tão aguardada Copa do Mundo 2022 já está chegando e este é o momento ideal para entrar no clima de campeonato e se preparar para curtir os jogos da melhor maneira possível. Pensando nisso, preparamos uma lista com 7 produtos incríveis que vão deixar a sua experiência ainda melhor! Dá uma olhada: 1. Pipoqueira Pop Popper, Philco: https://amzn.to/3TxuDfs Na hora dos jogos, a pipoca não pode faltar, não é mesmo? Uma boa dica é apostar na Pipoqueira Pop Popper da Philco. Com bocal direcionador e tampa dosadora de milho, ela garante pipocas quentinhas e mais saudáveis, afinal, não precisa utilizar óleo nem gordura para prepará-las.

Reprodução/Amazon

2. Almofada Porta Pipoca Brasil: https://amzn.to/3eRpMqI E falando em pipoca, essa almofada incrível promete mais conforto! Com as cores e bandeira do Brasil, com ela você pode comer o seu petisco e tomar a sua bebida favorita sem se preocupar em fazer bagunça.

Reprodução/Amazon

3. Chopeira Philco Barril 5 Litros PCHO05I: https://amzn.to/3F75TH3 Com refrigeração por compressor, a Chopeira Philco gela o chope na temperatura ideal, é fácil de usar e transportar.

Reprodução/Amazon

4. Smart TV 50'' Roku TV, Philco: https://amzn.to/3CM6avW Com 50 polegadas e resolução 4K UHD, a Smart TV Philco 50'' PTV50G70R2CBBL Roku TV é a melhor escolha para não perder nenhum detalhe dos jogos da seleção. Garantindo nitidez e clareza, ela traz a combinação ideal de tecnologia, inovação e elegância.

Reprodução/Amazon

5. Copo Térmico PTH01B, Philco: https://amzn.to/3VRjtnB Feito em aço inox de alta resistência, o copo térmico da Philco possui capacidade de 475ml, isolação térmica a vácuo e garante bebidas geladas por 5 horas e quentes por 2. Se estiverem com gelo, a temperatura é mantida por até 20 horas. Legal, né?

Reprodução/Amazon

6. Álbum Capa Dura - Copa Do Mundo Qatar 2022: https://amzn.to/3TYYXjt O álbum da copa não pode faltar, né? Com ele, além de se divertir trocando figurinhas com os amigos, você também ficará sabendo de todos os detalhes sobre as 32 seleções que vão participar desta edição no Qatar.

Reprodução/Amazon

7. Philco Fritadeira Air Fry Gourmet Black PFR15PG: https://amzn.to/3VOpxgz Nenhum jogo é completo sem petiscos para acompanhar! A Fritadeira Air Fry Gourmet da Philco conta com potência de 1500W, função timer, controle de temperatura, luz de aquecimento e garante receitas deliciosas, rápidas e fáceis. Além disso, possui cesto com revestimento antiaderente e tecnologia Maxx Gold, que traz mais durabilidade ao produto e praticidade durante o uso.

Reprodução/Amazon