Potentes e versáteis: 8 modelos de liquidificadores para ter na cozinha

Se você está montando a sua cozinha ou simplesmente deseja renová-la, que tal começar pelos eletroportáteis? Preparamos uma lista com vários modelos de liquidificadores que combinam potência, tecnologia e versatilidade, para você conhecer cada um e escolher o seu favorito.

Confira nossas indicações e aproveite:

1. Liquidificador, Ph900, 3L, 110V, Philco

Com 12 velocidades, este liquidificador conta com 1000w de potência, função pulsar, capacidade para 3 litros, tampa que possibilita incluir ingredientes durante o preparo da receita, filtro que separa o suco das sementes e bagaço, base antiderrapante e lâminas super afiadas e resistentes, permitindo que você triture até gelo.

2. Liquidificador Mondial, Red Filter 500W, 127V, 1,9L - L-77

Com copo que não pega cheiro e resiste a quedas e riscos, este eletroportátil possui duas velocidades, função pulsar para misturar os ingredientes de maneira ágil, filtro que retira todas as sementes, modo de autolimpeza e muito mais.

3. Liquidificador 1400w Full, 110v, Oster

Com design leve, elegante e resistente, esse liquidificador conta com 15 velocidades, tampa medidora para facilitar o preparo de receitas, jarra antimicrobiana com capacidade para 3,2 litros e botão pulsar.

4. Liquidificador Power Max 1000W, Arno LN54

Este liquidificador conta com 6 lâminas super afiadas, 1000w de potência e jarra que permite preparar porções grandes. Além disso, ele oferece um efeito ciclone que cria uma mistura mais consistente, homogênea e lisa.

5. Liquidificador, BLq1400P Turbo, 110v, Britânia

Perfeito para o preparo de vitaminas, molhos, sopas cremosas e outras receitas, este liquidificador é fácil de encaixar e ainda conta com 11 velocidades, modo pulsar, copo com capacidade para 3,2 litros, função autolimpeza, lâminas com tecnologia de alto desempenho de trituração.

6. Liquidificador Individual, 110v, Hamilton Beach

Agora, se você está procurando por um liquidificador individual, não deixe de conferir esse aqui! Com design portátil, ele conta com capacidade para 400 ml, porta-fio na base e jarra leve e resistente. Sem contar que ainda é possível beber o líquido diretamente do recipiente, deixando tudo ainda mais prático.

7. Liquidificador Shake 127V, Multilaser

Livre de bisfenol, este liquidificador possui pés que evitam deslizamentos, tampa com trava para garantir mais segurança no transporte, copo rosqueável e lâminas produzidas em aço, garantindo melhor desempenho.

8. BLACK+DECKER Liquidificador Fusion Control - L800-BR

Com base com porta-fio, pés antiderrapantes e trava de segurança, este liquidificador tem lâminas anguladas em aço inox para garantir melhor desempenho, design minimalista, copo com medidor, 5 velocidades e função pulsar.

