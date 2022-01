Perfume, maquiagem, sérum e mais: 7 ofertas para incluir na rotina de beleza

Que tal conhecer — ou renovar — alguns produtinhos de beleza? De shampoo super hidratante a perfume floral, preparamos uma lista com 7 itens que estão com ótimos preços e vão fazer a diferença na sua rotina de self care! Dá uma olhada:

1. Shampoo Dream Cream, Lola Cosmetics: https://amzn.to/3CeBfXr

Rico em aloe vera, o shampoo Dream Cream da Lola Cosmetics é perfeito para cabelos danificados. Com proteção térmica e solar, ele promove hidratação intensa, maciez e muito brilho aos fios.