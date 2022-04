Pele oleosa: como preparar o rosto para receber a maquiagem

Cansou de ter a sua maquiagem arruinada pela produção de sebo da sua pele? Pois saiba que isso há solução. Aqueles que sofrem com a pele oleosa devem prepará-la muuuito bem antes de começar qualquer etapa da make. Por isso, nós selecionamos algumas dicas para você arrasar na sua skincare pré-maquiagem para evitar a produção de sebo.

Dá só uma olhada:

Faça uma boa higiene

Não há nada mais importante para a duração da maquiagem do que a limpeza, seja a sua pele oleosa ou não. Ao utilizar o gel de limpeza, você retira todas as impurezas do seu rosto, incluindo o sebo em excesso, para continuar com as outras etapas que ajudarão na resistência da make.

Hidratação é essencial!

Não é porque a sua pele é oleosa que você pode dispensar a hidratação. Se você tem problemas com o controle de brilho, vale a pena apostar em hidratantes para pele oleosa, que são mais sequinhos e ajudam a deixar a pele uniforme para receber as primeiras etapas da maquiagem.

Invista em primers para peles oleosas

O primer é um dos itens de maquiagem que mais ajudam na durabilidade do seu visual. Ao investir em produtos próprios para a pele oleosa, você garante que o rosto manterá-se bem sequinho por muito mais tempo.

Brumas e fixadores como primeiro passo

Ao invés de aplicar seu fixador de maquiagem apenas no final do processo, tente também aplicá-lo antes de qualquer outro produto no seu rosto. Assim você pode construir uma camada fixadora antes mesmo de iniciar a sua produção.

Gostou das dicas? Nós selecionamos alguns produtos para você aplicá-las na sua rotina de pré-maquiagem e arrasar no visual sem se preocupar com a produção eventual de óleo. Confira:

1. Actine Sabonete Líquido, Pele Oleosa a Acneica, Darrow: https://amzn.to/3LHvru5