Pele oleosa: 6 dicas de produtos baratos e eficientes para o dia a dia

Influencer Márcia Lima selecionou 6 produtos que prometem ajudar a diminuir a oleosidade da pele

Sensação de peso, poros dilatados e surgimento de espinhas e cravos são comuns na vida de quem tem a pele oleosa, não é mesmo? Podendo surgir por fatores genéticos, de alimentação ou outros, a questão costuma ser combatida com a higienização e tratamento da pele.

O skincare, por exemplo, se torna uma prática fundamental e rotineira, já que é super importante para manter a pele sempre hidratada, limpa e saudável. Pensando nisso, a influenciadora Márcia Lima selecionou 6 dicas de produtos que prometem ajudar a combater a oleosidade e garantir uma pele ainda mais linda. Confira e escolha seus favoritos:

1. Máscara facial preta, Clearskin, Avon: https://amzn.to/3L6DoKR

Com carvão, hamamélis e eucalipto, essa máscara consegue controlar o brilho da pele e, ainda, absorver as impurezas que entopem os poros e causam cravos e espinhas. Demais, né?

Reprodução/Amazon

2. Gel facial antioleosidade, Dermachem: https://amzn.to/443ss9v

Um super achado para quem deseja uma skincare de qualidade, mas sem gastar muito! Esse gel facial auxilia no controle da oleosidade, melhora o aspecto e textura da pele, reduz os poros e remove células mortas.

Reprodução/Amazon

3. Sabonete de enxofre, Granado: https://amzn.to/3NgyvBB

Este sabonete com base vegetal e enxofre a 7% é bem eficaz no tratamento de cravos e espinhas. Além disso, proporciona limpeza profunda sem causar ressecamento, e é indicado para pele acneica e couro cabeludo com médio ou baixo grau de oleosidade.

Reprodução/Amazon

4. Sabonete líquido de enxofre antiacne, Granado: https://amzn.to/41ViZzL

Agora, se você prefere sabonetes líquidos do que em barra, esse é o produto ideal! Formulado com enxofre líquido e triclosan, com ativos de ação antisséptica, o produto ajuda a reduzir a oleosidade excessiva da pele.

Reprodução/Amazon

5. Gel esfoliante facial, Purified Skin, Neutrogena: https://amzn.to/41ShFNG

Utilizado para esfoliar a pele e garantir aquela sensação de frescor, esse gel também ajuda a desobstruir os poros, diminuir a oleosidade e eliminar as toxinas e impurezas da pele. Tudo isso sem deixar aquela sensação de ressecamento, é claro!

Reprodução/Amazon

6. Sabonete líquido facial Derme Control, Nupill: https://amzn.to/40HYlBE

Rico em ácido salicílico e aloe vera, este sabonete possui ação bactericida e ação anti-inflamatória. Ajuda a limpar, remover a maquiagem, auxiliar no desaparecimento de espinhas e, ainda, controlar o excesso de oleosidade.

Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amznto/3a0brjU

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ

Baixe agora o aplicativo da Amazon: https://amzn.to/3CV1VQy