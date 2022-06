Para se inspirar: 6 livros de mulheres com carreiras brilhantes

Sandra Pires é medalhista olímpica de vôlei de praia e uma das mulheres mais bem sucedidas da história do esporte. A fim de falar um pouco mais sobre motivação, seja qual for a sua ambição, ela passa a contar um pouco sobre a sua jornada a fim de inspirar mais pessoas a lutarem por seus objetivos. Além disso, ela dá dicas sobre como manter o foco e a dedicação até nos momentos mais difíceis.

Seja na nossa vida pessoal ou profisisonal, nós podemos aprender muito com a experiência dos outros. Muitas pessoas já relataram suas grandes histórias em livros, afim de compartilhar suas vivências com o mundo. E se você gosta de uma boa história para se inspirar, nós selecionamos 6 livros de grandes mulheres para você adicionar à sua lista de leitura. Assim você terá novas histórias emocionantes para iluminarem seu caminho.

Sophia Amoruso passou toda a sua adolescência vivendo de uma maneira peculiar: revirando caçambas de lixo, viajando de carona e até mesmo furtando lojas. Mas quando a vida adulta chegou, ela decidiu que precisava ter um emprego, mesmo estando sem grana e sem rumo para investir. Foi assim que ela começou a vender roupas de brechó no eBay, o que futuramente lhe tornou uma grande empresária ao fundar a Nasty Gal, uma loja de roupas online que hoje conta com mais de 350 funcionários. Conheça a história da CEO através de seu livro, que conta cada detalhe de sua trajetória.

Suzana Pires é atriz e escritora da coluna Dona de Si, que começou em 2017 na revista Marie Claire, expandindo-se para outros veículos como Vogue e Forbes. Lá, Suzana compartilha suas experiências sobre a dificuldade que uma mulher tem para desenvolver sua própria trajetória profissional. Já em seu livro, ela celebra o sucesso dessa plataforma que possui para falar sobre suas experiências, misturando com relatos pessoais e profissionais, dando várias ficas de como se tornar uma mulher empreendedora de si. Entre as etapas estão: estudar, experimentar, se provar, pertencer e legado.

4. Vivienne Westwood: https://amzn.to/3n9MJGj

Vivienne é uma das maiores estilistas do mundo. Conhecida como a Mãe da Moda Punk, sua história data em muitos anos atrás, quando sua fama começou a crescer através do grupo Sex Pistols e de sua parceria com seu ex-marido, Malcolm McLaren. Assim, você saberá mais sobre a história de um dos grandes icônes da cultura pop e da moda, incluindo sua participação no ativismo e como ela contribuiu com a cena cultural dos anos 70.