Para os fãs de café: 7 itens incríveis que você precisa ter em casa

Que tal uma pausa para o café? De cafeteira a moedor, preparamos uma lista com 7 itens incríveis que vão conquistar todos os apaixonados pela bebida. Ah, e o melhor de tudo é que alguns deles estão com ótimos descontos na Semana Black Friday da Amazon. Você não vai querer perder, né? Dá uma olhada:

1. Nespresso Inissia Cream, Cafeteira: https://amzn.to/3pbXyZB

Com volume de café programável, aquecimento em 30 segundos, 19 bares de pressão, apoio de xícara removível e muito mais, essa cafeteira incrível acompanha kit com 14 cápsulas originais Nespresso. Legal, né?

2. Moedor de Café Ajustável, Hamilton Beach: https://amzn.to/2HukHUu

Super prático, este moedor possui três níveis de moagem e funciona automaticamente sem precisar usar as mãos.

3. Café Torrado e Moído Aroma de Chocolate com Menta, Baggio: https://amzn.to/3fBUAb2

Super cremoso, este café de origem 100% arábica proporciona um delicioso e suave sabor de chocolate com menta.

4. Dicionário gastronômico - café com suas receitas: https://amzn.to/3pZfA0b

Escrito por Giuliana Bastos, este livro incrível traz diversas fotos e ilustrações acompanhadas de variadas receitas para os paladares mais apurados. Perfeito para os verdadeiros fãs da bebida.

5. Conjunto Xícaras de Porcelana para Café com Suporte: https://amzn.to/39f2shk

Este conjunto liiindo vem com 6 xícaras para café. Ah, e o melhor de tudo é que ele acompanha um suporte, perfeito para decorar a cozinha!

6. Bule Viena Invicta, Rose Metalizado: https://amzn.to/3Hg2Ae3

Impossível não se apaixonar por este bule, não é mesmo? Com capacidade para até 750ml, ele vai garantir um café sempre fresquinho.

7. Cafeteira Day Light Programável, Oster: https://amzn.to/33d4Q4q

Essa cafeteira incrível - e moderna - possui timer inteligente que permite programar o seu café até 24 horas antes do consumo.

