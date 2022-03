Para o cabelo, corpo, rosto e mais: 10 produtos que vão garantir uma hidratação completa

A hidratação é uma das etapas mais importantes da rotina de self care, não é mesmo? Por isso, nenhuma parte do seu corpo pode ser esquecida! De máscara capilar a hidratante corporal, preparamos uma lista com 10 produtos incríveis que vão fazer a diferença na sua rotina de cuidados e vão garantir mais beleza e saúde. Dá uma olhada:

1. Máscara Super Hidratante Morte Súbita, Lola Cosmetics: https://amzn.to/3q86Sgp