Paletas de sombras: 10 opções incríveis para arrasar na maquiagem

Selecionamos 10 paletas de sombras incríveis que vão te conquistar

CARAS Digital Publicado em 10/02/2022, às 13h00

Quer arrasar na maquiagem? Então você está no lugar certo! Preparamos uma lista com 10 paletas de sombras incríveis que vão te deixar preparada - e muito glamourosa - para qualquer ocasião. Dá uma olhada:

1. Paleta de sombras, Soft Nude, Ruby Rose: https://amzn.to/3qDuWXs

2. Paleta de sombras, 12 Shades, Océane: https://amzn.to/39O053F

3. Paleta de sombras neon, Linha Vibe 03, Zanphy: https://amzn.to/3uCgx3b

4. Paleta de sombras Cosmo Sound, Ruby Rose: https://amzn.to/3qDYe8A

5. Paleta de sombras 9 cores, Zanphy: https://amzn.to/2LFJo2D

6. Alternative Rock, volume 1, theBalm Cosmetics: https://amzn.to/3o1z41N

7. Paleta Red Rose 9 Cores - Bruna Tavares: https://amzn.to/3BqSrdf

8. Paleta de sombras 9 Shades, Mariana Saad, Océane: https://amzn.to/3HMZwab

9. Paleta de sombras Matte Desired Eyes, Ruby Rose: https://amzn.to/3sHQTGQ

10. Paleta de glitter neon, linha Vibe 01, Zanphy: https://amzn.to/35UonI3

Vale lembrar que os preços e a quantidade disponível dos produtos condizem com os preços do site da Amazon. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

