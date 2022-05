Óleo corporal: 6 opções para a rotina de cuidados com a pele

Confira 6 produtos que vão garantir uma pele hidratada e macia

Não podemos negar que o óleo corporal é um grande aliado na rotina de cuidados com a pele, não é mesmo? Com alto poder de hidratação, ele previne o ressecamento, promove maciez e suavidade, melhora a aparência da pele e ainda deixa ela mais perfumada. Demais, né?

E para te ajudar a incluir esse produtinhos incrível na sua rotina de self care, preparamos uma lista com 6 opções que estão disponíveis no site da Amazon e vão te conquistar desde o primeiro uso. Dá uma olhada:

Formulado com óleos 100% vegetais e vitamina E, esse óleo de calêndula da Granado pode ser usado durante o banho, para massagear e hidratar peles ressecadas. Com embalagem prática, ele conta com uma fragrância deliciosa.

Perfeito para a rotina de cuidados, o Bio-Oil melhora a aparência de cicatrizes, ajuda a reduzir estrias, uniformiza o tom de pele, previne os sinais do envelhecimento e promove uma hidratação profunda.

Enriquecido com os óleos de coco e macadâmia, esse produto incrível da Nupill promove uma hidratação intensiva e garante uma pele mais macia e aveludada.

Com uma fragrância envolvente e sensual, esse óleo corporal da Natura deixa a pele macia e hidratada o dia todo. Além disso, realça o brilho natural e promove maciez.

Com propriedades antioxidantes, esse óleo corporal de romã da Weleda ajuda a aumentar a renovação celular e retardar o processo de envelhecimento da pele. Além disso, promove uma hidratação profunda e garante proteção.

Ideal para quem deseja prevenir e tratar as estrias, esse óleo da Tracta promove hidratação profunda, maior firmeza e elasticidade. Com eficácia comprovada, ele uniformiza o tom da pele e melhora a aparência de cicatrizes.

