Óleo corporal: 5 opções para apostar no inverno

Deseja ter uma pele super hidratada e macia mesmo nos dias mais frios do ano? Então você está no lugar certo! Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 5 óleos corporais incríveis que vão fazer a diferença na rotina de self care. Dá uma olhada:

1. Óleo Corporal Relaxante de Lavanda, Weleda: https://amzn.to/39kuCtI

Com fórmula natural, além de hidratar a pele intensamente, o Óleo Corporal Relaxante de Lavanda da Weleda cria uma deliciosa sensação de paz e bem-estar. Perfeito para usar após um dia cansativo!