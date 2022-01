Óleo capilar: 5 produtos para a rotina de cuidados dos fios

Seja para finalizar, hidratar, nutrir ou potencializar o brilho, quando o assunto é cuidados com os fios, não podemos esquecer do óleo capilar, não é mesmo? Esse produtinho incrível faz toda a diferença no cabelo, por isso, é super importante escolher um de qualidade que atenda todas as suas necessidades. E para te ajudar a escolher o seu, listamos 5 opções que vão turbinar a sua rotina de beleza! Confira:

1. Óleo Argan Oil Penetrating, OGX

Infundido com óleo de argan, esse produtinho da OGX protege os fios contra o calor e danos UV, promove brilho, hidratação profunda e auxilia na restauração capilar.