Óleo capilar: 5 opções para a rotina de cuidados com o cabelo

Indicado para todos os tipos de cabelo e repleto de benefícios, o Oil For All da Redken possui fórmula leve que potencializa o brilho dos fios, controla o frizz, nutre, proporciona suavidade e acelera a secagem das madeixas. Além disso, o produto também funciona como protetor térmico.

1. Óleo Capilar Oil for All, Redken: https://amzn.to/3L39wNV

Que tal potencializar a sua rotina de cuidados com o cabelo e garantir produtos que vão promover maciez, hidratação e muito brilho? Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 5 óleos capilares incríveis que vão te conquistar desde o primeiro uso! Dá uma olhada:

2. Aqua Óleo Herbal Essences Babosa & Extrato de Coco: https://amzn.to/3L0FGcQ

Multi-benefícios, o Aqua Óleo da Herbal Essences é formulado com extrato de coco e babosa. Com proteção térmica, ele repara as pontas, controla o frizz, hidrata intensamente sem pesar os fios e mantém a cor do cabelo radiante.