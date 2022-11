Ofertas literárias: 10 biografias de mulheres inspiradoras

Selecionamos 10 obras em oferta que vão te conquistar desde a primeira página

CARAS Digital Publicado em 04/11/2022, às 15h00

Nada melhor do que conhecer mais sobre a vida e o trabalho de mulheres inspiradoras, não é mesmo? Pensando nisso, preparamos uma lista com 10 biografias incríveis de pessoas admiráveis que todo mundo precisa conhecer. Ah, e o melhor de tudo é que todas elas estão com ótimos descontos no Esquenta Black Friday da Amazon! Você não vai querer perder, né?

Dá uma olhada:

1. Carmen - uma biografia: https://amzn.to/3A7BxAX

Reprodução/Amazon

2. Frida - A biografia: https://amzn.to/3fx5Tpo

Reprodução/Amazon

3. Minha História: https://amzn.to/3UahREu

Reprodução/Amazon

4. Eu sou Malala: https://amzn.to/3UpHYXx

Reprodução/Amazon

5. Diana - Sua verdadeira história: https://amzn.to/3FKBoXz

Reprodução/Amazon

6. Prólogo, ato, epílogo - Memórias: https://amzn.to/3Nyd0uc

Reprodução/Amazon

7. Simone de Beauvoir - Uma vida: https://amzn.to/3zFdBVd

Reprodução/Amazon

8. Clarice - Uma Vida que se Conta: https://amzn.to/3zJKtvM

Reprodução/Amazon

9. Girlboss: https://amzn.to/3WuDFfn

Reprodução/Amazon

10. Cyndi Lauper - minha história: https://amzn.to/3Nz7hEm

Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amznto/3a0brjU

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ