No mês das mulheres, livro aborda prisão psicológica em relacionamentos amorosos

Publicado em 24/03/2022

No mês em que se comemora o Dia da Mulher, a roteirista carioca Alessandra de Biasi apresenta seu primeiro livro, “Antologia da desilução”. O romance fragmentado, que traz um novo conto a cada capítulo, aborda a prisão psicológica vivida por mulheres em relacionamentos amorosos - uma história que ainda é atual nas relações brasileiras, já que 86% perceberam um aumento da violência contra elas no país, de acordo com pesquisa “Violência Doméstica e Familiar contra a mulher”, realizada em 2021 pelo Instituto DataSenado, em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência.

É diante deste cenário que o livro chega em sua versão física e digital, com o objetivo de levar reflexão às pessoas que vivem situações semelhantes e também que presenciam, mas não conseguem perceber os pequenos sinais. “A história narra experiências próprias e situações que presenciei na vida. Um jogo psicológico que começa disfarçado de afeto, com uma brincadeira invalidando a sua opinião, depois sua história, até que, aos poucos, afastam essas mulheres do convívio social e, por fim, delas mesmas. Uma violência emocional, que não necessariamente se reflete em uma agressão física, mas que fere profundamente o psicológico dessas jovens”, explica a autora.

A inspiração para a obra surgiu a partir de experiências vividas pela autora e por amigas nos últimos anos. Em 2020, o livro surgiu como uma forma de colocar pensamentos para “fora”, a partir de uma dica de seu terapeuta. “Meu intuito, no entanto, não é trazer uma leitura didática, mas sim uma história envolvente em que o leitor consiga absorver a situação pelas entrelinhas e usar dela como um meio esclarecedor, sobre atitudes tão comuns mas que, por vezes, naturalizam esses comportamentos tóxicos e prejudiciais para qualquer relacionamento”, diz Alessandra.

