Nicholas Sparks: 5 livros do autor que você precisa conhecer

Se você é apaixonada por romances, provavelmente já ouviu falar em Nicholas Sparks, não é mesmo? Traduzidos para 50 idiomas, as obras do escritor estadunidense já venderam mais de 100 milhões de exemplares no mundo todo. Além disso, 12 de seus livros ganharam adaptações para o cinema e para a TV. Com histórias surpreendentes e apaixonantes, as obras de Sparks são sempre ótimas escolhas! Pensando nisso, listamos 5 livros incríveis do autor para você colocar a leitura em dia. Dá uma olhada:

Katie precisava de um bom lugar para recomeçar. O destino foi Southport, uma pequena cidade da Carolina do Norte. Linda e reservada, Katie estava decidida a não criar laços com ninguém. No entanto, tudo mudou quando ela conheceu a extrovertida e brincalhona Jo, sua vizinha, e Alex, o simpático dono do armazém e pai de duas crianças adoráveis. Aos poucos, a linda mulher começa a criar raízes na comunidade e se apaixona por Alex. Mas o novo relacionamento traz a tona antigos medos e segredos que prendiam ela no passado.