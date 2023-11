Natal: 15 dicas de eletrônicos em oferta para presentear alguém especial

Smartphone, fone de ouvido, câmeras e muitos outros eletrônicos para garantir na Amazon

O fim do ano está chegando e, com ele, o Natal! E se você já deseja garantir presentes incríveis para pessoas especiais, nós podemos te ajudar. Preparamos uma lista com 15 eletrônicos disponíveis por ótimos preços da Amazon e que prometem agradar todos os amantes da tecnologia. Tem de tudo: smartphones, fones de ouvido, câmeras, smart TV e muito mais!

Confira e escolha presentes eletrônicos incríveis:

1. Headphone Gamer, Havit: https://amzn.to/3FOw2cx

Descrição do produto: revestimento de liga fosco e superfície com revestimento de piano | À prova de desgaste e resistente à arranhões | Alto-falante magnético de 53mm | Microfone conectável | Compatível com diversos aparelhos multimídia, como PS4, Xbox One e PC.

Reprodução/Amazon

2. iPhone 14, Apple: https://amzn.to/3FOKD84

Descrição do produto: 128GB de memória | Tela Super Retina XDR de 6,1 polegadas | Sistema de câmera avançado | Modo Cinema em 4K Dolby Vision | Modo Ação para vídeos em movimento | Tecnologia de segurança.

Reprodução/Amazon

3. Galaxy A14, Samsung: https://amzn.to/46YjhIo

Descrição do produto: 64GB de memória interna | 4GB de memória RAM | Câmera tripla traseira de 50MP + 5MP + 2MP | Selfie de 13.0MP | Tela infinita de 6,6 polegadas | Dual Chip.

Reprodução/Amazon

4. Fone de ouvido sem fio, JBL Wave Flex: https://amzn.to/3MwMRww

Descrição do produto: som JBL Deep Bass | Bateria de até 32 horas (8 horas no fone + 24 horas no estojo de transporte | Controle touch | Viva voz | Carga rápida de 10 minutos para duas horas de funcionamento | Tecnologia Smart Ambient.

Reprodução/Amazon

5. Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite: https://amzn.to/3FMI85Z

Descrição do produto: 64GB de memória interna | 4GB de memória RAM | Tela imersiva de 10,4 polegadas | Câmera traseira de 8MP | Câmera frontal de 5MP | Conexão com Wi-Fi | Android 13.

Reprodução/Amazon

6. Smartphone Motorola Edge 30 Neo: https://amzn.to/464DyuK

Descrição do produto: 256GB de armazenamento interno | Câmera Ultra-Wide e macro de 13MP | Câmera traseira de 64MP OIS | Câmera selfie de 32MP | Bateria para o dia todo carregada em até 13 minutos com o TurboPower 68W | Suporte a carregador sem fio | Tela pOLED de 6,3 polegadas | Som estéreo com Dolby Atmos e Ready For.

Reprodução/Amazon

7. GoPro Hero 12 Black: https://amzn.to/49jJFyd

Descrição do produto: fotos em 27MP e vídeos de 5,3K60 em alta resolução | HyperSmooth 6.0 com AutoBoost | Trava de horizonte 360° | Live + modo Webcam | Áudio por Bluetooth | Resistência à água até 10m de profundidade | Captura de quadros com o aplicativo GoPro Quik | Lentes digitais | Zoom de 2x | Tela de toque traseira grande de 2,27 polegadas.

Reprodução/Amazon

8. Fone de ouvido Tune 720BT, JBL: https://amzn.to/477WMB6

Descrição do produto: design dobrável | Microfone integrado | Cabo removível | Chamada sem utilizar as mãos | JBL Pure Bass Sound | Até 76 horas de duração e bateria e até 3 horas extras com apenas 5 minutos de carga.

Reprodução/Amazon

9. Smart TV LED 32”, Samsung: https://amzn.to/3QNahiH

Descrição do produto: tela com resolução HD de 32 polegadas | Frequência de tela 60 | PQI (Picture Quality Index) 900 | Processador Hyper Real | Sistema Operacional Tizen | Web Browser | Wi-Fi Direct | Acesso remoto | Áudio Dolby Digital Plus | Alto-falante 2CH.

Reprodução/Amazon

10. Smart TV LED 43”, TCL: https://amzn.to/3QrrWMC

Descrição do produto: tela full HD HDR com 43 polegadas | Wi-Fi e Bluetooth integrados | 2 HDMI | 1 USB | Controle remoto com comando por controle de voz, compatível com Google Assistant | Sistema Android TV.

Reprodução/Amazon

11. Samsung Galaxy S23 Ultra: https://amzn.to/3QMAper

Descrição do produto: 512GB de memória interna | 128GB de memória RAM | Tela infinita de 6,8 polegadas | Dual Chip | Processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen | Câmera quádrupla traseira de 200MP + 12MP + 10MP + 10MP | Câmera de selfie de 12MP.

Reprodução/Amazon

12. Caixa de som PartyBox 310, JBL: https://amzn.to/3sesTzT

Descrição do produto: 18 horas de bateria | 5 modos de iluminação com luzes sincronizadas com a música ou personalizáveis | Modo karaokê integrado | Duas entradas para microfone e violão | Proteção à prova d’água e respingos IPX4 | Alto-falante Woofer | Tecnologia de conectividade RCA.

Reprodução/Amazon

13. Samsung Galaxy Watch4 BT: https://amzn.to/472VFCn

Descrição do produto: tela de 40mm | Novo sistema operacional Wear OS Powered by Samsung | Variedade de apps, incluindo do Serviço Google | Monitoramento completo de saúde, bem-estar e fitness, bioimpedância, batimento cardíaco, bússola e outros | Conectividade Wi-Fi e Bluetooth | Faz, recebe chamadas e notificações de mensagens | Novo hardware, CPU e GPU mais rápidos | Resistência à água IP68.

Reprodução/Amazon

14. Caixa de som Boombox 3, JBL: https://amzn.to/3SvMhmG

Descrição do produto: alto-falante Subwoofer | Conectividade Bluetooth | Tampas laterais duplas | Tecido exclusivo à prova d’água e poeira | Até 24 horas de reprodução sem interrupções | Conexão de até 2 smartphones ou tablets ao alto-falante sem uso de fios | Integração com aplicativo.

Reprodução/Amazon

15. Câmera digital Canon EOS Rebel T7: https://amzn.to/3sgmDYm

Descrição do produto: sensor CMOS (APS-C) com 24,1MP | ISO 100-6400 (expansível para 12800) | Tecnologias Wi-Fi e NFC com possibilidade de disparo remoto via aplicativo pelo celular | Visor óptico com cobertura de aproximadamente 95% | LCD de 3 polegadas | Modo automático de reconhecimento de cena | Gravação de vídeos em Full HD 30p.

Reprodução/Amazon

