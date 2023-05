Música e Alexa: conheça o Echo Pop e seus benefícios

Confira detalhes do dispositivo da Amazon que combina música e Alexa da melhor forma

Se você ama a praticidade que a tecnologia pode oferecer, não pode perder essa novidade: nos últimos dias, a Amazon anunciou a chegada do Echo Pop, novo integrante da família de dispositivos inteligentes com Alexa integrada! Demais, né?

Compacto, com design elegante e perfeito para decorar qualquer ambiente, esse smart speaker conta com um alto-falante frontal para um som envolvente e de qualidade. E a melhor parte é que, assim como os outros dispositivos Echo, você pode controlar tudo por voz. Basta pedir para a Alexa tocar músicas ou podcasts nas suas plataformas favoritas, como Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e muitas outras. Caso prefira, você também pode conectá-lo por Bluetooth para ouvir músicas diretamente do seu celular.

Reprodução/Amazon

Além de controlar suas músicas por voz, a Alexa garante uma casa inteligente, conectada e muito mais prática. Você poderá controlar outros dispositivos compatíveis (como plugues ou lâmpadas inteligentes) apenas pela voz a partir do Echo Pop, pedir para a assistente de voz definir timers, informar a previsão do tempo, ler as últimas notícias, comprar produtos, realizar chamadas, responder perguntas e muito mais. São milhares de skills incríveis para você explorar no dia a dia.

Desenvolvido para proteger a sua privacidade, o aparelho conta com várias camadas de controles, incluindo botão de desligar o microfone. Vale ressaltar, também, que a Alexa só começa a escutar quando o dispositivo detectar a palavra “Alexa” e a barra de luz ficar azul.

Reprodução/Amazon

Gostou de conhecer um pouco mais do Echo Pop? Garanta o seu dispositivo, que já está em pré-venda na Amazon: https://amzn.to/3N87yjf

