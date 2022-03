Multiprocessador, cafeteira e mais: 7 eletroportáteis para a sua cozinha

Com 600W de potência, 2 velocidades e função pulsar, o multiprocessador da Philips Walita liquidifica, fatia, rala, tritura e pica os alimentos.

Que tal dar um up na cozinha e ter mais praticidade na hora de preparar as suas receitas favoritas? Para te ajudar nessa missão, selecionamos 7 eletroportáteis que prometem te conquistar desde o primeiro momento. E tem de tudo: batedeira, multiprocessador, cafeteira e muito mais! Dá uma olhada:

Com 19 bares de pressão, reservatório de água de 700ml e compartimento para até 11 cápsulas usadas, a cafeteira Nespresso Inissia possui volume de café programável, aquecimento em 30 segundos, apoio de xícara dobrável e ainda acompanha kit com 14 cápsulas originais Nespresso.

Super potente, a fritadeira sem óleo da Mondial assa, cozinha, gratina e frita os alimentos facilmente. Com controle de temperatura e timer de 60 minutos com aviso sonoro, ela promete mais segurança na cozinha.

Com luz indicadora de funcionamento, base antiderrapante e placas com revestimentos antiaderentes, este item incrível da Britânia funciona como sanduicheira e grill.

7. Torradeira French toast inox, Philco: https://amzn.to/3uc54Fu

Que tal ter pães gostosos e crocantes a qualquer momento do dia? Com a Torradeira French Toast da Philco, isso é possível! Com 8 opções de tostagem e 3 funções, ela promete fazer a diferença na rotina.