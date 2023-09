Momento skincare: 7 máscaras faciais incríveis para adicionar na rotina

Confira dicas de máscaras faciais que vão fazer toda a diferença no momento de autocuidado

Não há nada melhor do que um momento completo de autocuidado, não é mesmo? E para tornar o seu skincare ainda mais especial, uma ótima dica é apostar nas máscaras faciais! Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 7 itens com diferentes funções para você conhecer e garantir um verdadeiro dia de spa em casa.

Confira nossa seleção e escolha suas máscaras faciais favoritas:

1. Máscara em tecido Hidra Bomb, Garnier: https://amzn.to/48iX0WK

Enriquecida com ativo natural de romã e ácido hialurônico, essa máscara ajuda a diminuir as linhas de expressão, firmar, hidratar e iluminar a pele.

2. Máscara Purifying Boost, Neutrogena: https://amzn.to/3LoszEX

Em apenas 15 minutos, essa máscara garante um efeito detox incrível. Além de eliminar as toxinas da pele, reduz a oleosidade (sem ressecar a região), purifica e hidrata.

3. Bubble Mask Purificante, Kiss NY Professional: https://amzn.to/3PoaiZv

Com carvão em sua fórmula, essa máscara gera bolhas de oxigênio ao entrar em contato com a pele, removendo as impurezas, células mortas e sebo. Como resultado, você terá uma pele muito mais limpa e iluminada!

4. Máscara de argila Purifying Clay Mask, Océane: https://amzn.to/3riqeEF

Enriquecida com óleo de abacate e aveia, essa máscara de argila nutre e hidrata a pele. Além disso, a argila penetra nos poros, limpando a sujeira e auxiliando no controle da oleosidade.

5. Máscara de algodão, Pepino, Kiss NY Professional: https://amzn.to/44WNK7R

Calmante e antioxidante, essa máscara formulada com pepino proporciona uma pele super hidratada, saudável e revitalizada, renovando a epiderme cansada de forma natural.

6. Máscara em gel, Hot & Cold, Océane: https://amzn.to/44Z8RX4

Essa máscara com bolinhas de gel pode ser aquecida para potencializar a absorção de cremes pela pele, ou resfriada para refrescar e ajudar a diminuir o inchaço na região.

7. Máscara anti-idade Revitalift Hialurônico, L’Oréal Paris: https://amzn.to/48h3fum

Formulada com ácido hialurônico, essa máscara preenche, suaviza e hidrata a pele do rosto, ajudando a diminuir as linhas de expressão de forma incrível.

