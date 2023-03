Mixer, fritadeira, sanduicheira e mais: 8 eletrodomésticos incríveis para a sua cozinha

Confira 8 itens que vão fazer toda a diferença na hora de preparar suas refeições

Se você está pensando em renovar itens da sua cozinha, que tal apostar em eletrodomésticos que vão facilitar a sua rotina? Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 8 produtos que você não pode deixar de conferir. Tem de tudo: mixer, fritadeira, sanduicheira, adega e muito mais!

Confira e garanta seus eletrodomésticos favoritos:

1. Mixer 3 em 1, BMX400P, Britânia: https://amzn.to/3lM30UL

Ideal para o preparo de todas as refeições, este produto é um mixer, triturador e batedor de claras em neve. Com 400W de potência e quatro lâminas, também conta com duas velocidades e modo turbo

2. Microondas espelhado, MRAE21, Midea: https://amzn.to/3zgqxjy

Fácil de utilizar, este item conta com um painel de controle para mostrar aquecimento e descongelamento. Além disso, possui função de “preferidos” para você realizar suas receitas prediletas rapidamente, função “tira odor”, baixo consumo de energia e 20L de capacidade.

3. Fritadeira, Air Fryer Oven BFR2100, Britânia: https://amzn.to/40HyHx7

Com capacidade de 12 litros e seletor de temperatura de 80° a 200°C, essa fritadeira é 4 em 1: assa, frita sem óleo, desidrata e reaquece. Demais, né? Além disso, conta com cesto antiaderente com alça removível, e sua tecnologia 360° garante uniformidade e eficiência no preparo das refeições.

4. Pipoqueira Pop Time, Britânia: https://amzn.to/3Kessvh

Sinônimo de praticidade, essa pipoqueira é perfeita para o dia a dia! Além de não precisar de óleo, é super rápida e eficiente, preparando cerca de 100g de pipoca em aproximadamente 3,5 minutos. Como complemento, o item possui tampa dosadora para milho e manteiga, além de um bocal direcionador.

5. Cooktop 4 bocas, Chamalux: https://amzn.to/3ZoIl6L

Este cooktop possui queimadores esmaltados, sendo três semi-rápidos e um ultra-rápido. Além disso, conta com mesa de vidro temperado, acendimento inteligente e botões de fácil manuseio.

6. Liquidificador Turbo BLQ 1300P, Britânia: https://amzn.to/3ze3dmF

Este produto conta com 12 velocidades, além das funções “Pulsar”, “Autolimpeza” e “Ice” - sendo todas elas reforçadas com seis lâminas de aço inox. Grande, seu copo é de 3L e conta com sobretampa dosadora, base antiderrapante e embutidor de cordão.

7. Sanduicheira e Grill BGR27I 2 em 1, Britânia: https://amzn.to/40nM5H4

Perfeito para realizar diversos preparos, este modelo possui chapa com parte superior ondulada e inferior, lisa. Ambas contam com revestimento antiaderente, trazendo mais durabilidade ao aparelho. Super prática e compacta, não precisa de óleo!

8. Adega PAD8, Philco: https://amzn.to/3zjrdog

Com capacidade para 8 garrafas - totalizando 25L - essa adega é silenciosa, compacta, mantém as bebidas com a temperatura ideal e ainda possui porta de vidro e luz LED interna. Ah, sem contar que as prateleiras são reguláveis para facilitar o manuseio e também possui controle digital de temperatura, que pode ser ajustada de 10°C a 18°C.

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

