Mini band, corda e mais: 10 produtos para treinar em casa

Com toda a correria do dia a dia, nem sempre dá tempo de ir à academia, não é mesmo? No entanto, com alguns produtos específicos, é possível cuidar do corpo e da saúde no conforto do seu lar. Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com mini band, corda, caneleira e outros itens que custam menos de 50 reais e vão te ajudar a treinar em casa! Dá uma olhada:

1. Corda de Pular em PVC Vollo: https://amzn.to/3IO2ECe