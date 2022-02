Michelle Obama: a inspiradora história da ex-primeira dama dos Estados Unidos

O livro “Minha história” inspira as mulheres a encontrarem sua própria voz

Conhecida pelo seu carisma e empoderamento, Michelle LaVaugh Robinson Obama nasceu em 17 de janeiro de 1964 na cidade de Chicago, em Illinois. Formou-se em direito pela Universidade de Princeton e pela Harvard Law School e, logo no início de sua carreira, conheceu Barack Obama, seu futuro marido e presidente dos Estados Unidos.

Hoje, casada há 27 anos e com duas filhas, Michelle possui uma vida repleta de conquistas, e consolidou-se como um verdadeiro ícone ao se tornar a primeira mulher negra a ocupar o cargo de primeira-dama no país. Ao longo dos anos, mostrou ser uma verdadeira porta-voz de causas sociais extremamente importantes, como o racismo e o empoderamento feminino.

Escrito pela ex-primeira dama em 2018, “Minha história: Um diário para encontrar sua voz” traz à tona um relato sobre toda a vida de Michelle Obama, seu trabalho, casamento e maternidade, em uma reunião de memórias incríveis e emocionantes. Passando por várias fases de sua vida, a obra conta como foi a infância de Michelle em Chicago, sua relação com a família, a trajetória na universidade, o casamento com Barack Obama e toda a pressão que enfrentaram durante a presidência do marido. Com uma escrita bem humorada e singular, a autora busca relatar, de maneira bem honesta, todos os seus triunfos e decepções.

Ficou curioso? Então dá uma olhada nesse trecho inédito da obra, que está disponível na versão física e digital no site da Amazon:

“Durante oito anos morei na Casa Branca, um lugar com um número incontável de escadas - além de elevadores, uma pista de boliche e um florista. Dormia em uma cama com um lençol de linho italiano. Nossas refeições eram preparadas por uma equipe de chefs de nível internacional e servidas por profissionais mais bem treinados do que os de qualquer restaurante ou hotel cinco estrelas”.

