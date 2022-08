"Meu Corpo Pode": livro conversa sobre positividade corporal com os pequenos

Sendo necessário tanto para crianças quanto para adultos, "Meu corpo pode" celebra a diversade de corpos e os ensina a amá-los mais. Em meio de uma sociedade que estabelece padrões de beleza e que torna as pessoas inseguras em sua própria pele. O livro tenta mostrar que você pode ter uma relação saudável e amorosa com seu próprio corpo desde cedo.

Não há nada melhor do que a literatura para ensinar lições valiosas aos pequenos, que aprendem cada vez mais sobre a vida através de histórias lúdicas e uma linguagem mais acessível. É assim que Katie Crenshaw e Ady Meschke tentam dialogar com as crianças para ensiná-las sobre diversidade e positividade corporal.

Assim, as crianças aprendem que podem aproveitar um bolinho ao invés de seguir qualquer dieta da moda, e que podem sim curtir um bom dia de praia com um biquíni, tudo isso se sentindo confortável. Ele ensina que não precisa haver restrições na vida de ninguém, principalmente quando elas estão ligadas à distorções de sua imagem.

O livro chegou ao Brasil através da tradução de Alexandra Gurgel, que é a principal voz contra a gordofobia do país, além de contar com ilustrações feitas Li Liu para tornar o livro ainda mais atrativo para as crianças. Ele será lançado pelo selo Galerinha da Editora Record no dia 8 de agosto de 2022 e pode ser adquirido antecipadamente através da Amazon.

+Adquira "Meu corpo pode" através da Amazon:

1. Meu corpo pode: https://amzn.to/3Ss2nuL

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amznto/3a0brjU

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ