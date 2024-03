Mesa de cabeceira, guarda-roupa e mais: 10 móveis para renovar seu quarto

Confira dicas de móveis que vão tornar o ambiente ainda mais incrível

Deseja renovar seu quarto e deixá-lo ainda mais incrível? Nós podemos te ajudar nessa missão! Preparamos uma lista com 10 móveis que vão deixar o ambiente com personalidade, práticos e lindos. Tem de tudo: mesa de cabeceira, guarda-roupa, cama box e muito mais!

Confira e escolha seus móveis favoritos:

1. Guarda-roupa três portas, Madesa: https://amzn.to/4bXCZqJ

Esse guarda-roupa de casal possui uma porta com espelho, cabideiro metálico e pintura em poliéster, conferindo durabilidade e resistência. As portas de correr possuem trilhos em alumínio, e sistema de deslizamento suave. Inclui três prateleiras, totalizando seis nichos, um cabideiro grande e três portas de correr, sendo duas de madeira com puxadores em PVC e uma com espelho.

2. Guarda-roupa modulado, Madesa: https://amzn.to/3ToamMd

O closet modulado foi desenvolvido para maximizar o espaço e auxiliar na organização das roupas e calçados. Versátil, possui estrutura aberta e inclui um móvel de 59cm de largura com 5 prateleiras e um móvel de 70cm de largura com 2 gavetas.

3. Base para cama box casal, Mobly: https://amzn.to/3TmCJJx

Para aliar o uso do seu colchão dos sonhos, essa base box é a companhia perfeita. Com revestimento sintético, ela dá um toque discreto para a decoração, além de ajudar a organizar o cômodo graças ao seu espaço interno para lençois, edredons, travesseiros e outros itens.

4. Kit 2 mesas de cabeceira, Quality Móveis: https://amzn.to/3v2AQJy

Pensando em um ambiente compacto, esse kit conta com duas mesas de cabeceira perfeitas para um lugar mais funcional, organizado e confortável.

5. Cômoda Raissa, Quarta Divisão Móveis: https://amzn.to/430QuBY

Com 8 gavetas, essa cômoda dispõe de um design sofisticado e é ideal para pessoas exigentes com organização. As gavetas contam com corrediças metálicas e são super espaçosas, e o móvel suporta pesos de até 7kg em suas gavetas e 20kg no tampo.

6. Penteadeira camarim suspensa, JB Bechara: https://amzn.to/3uMAmY9

Decore sua penteadeira com perfumes, maquiagens e objetos decorativos. O móvel suspenso com LED conta com duas entradas USB, espelho de 4mm e corrediças telescópicas.

7. Mesa de cabeceira com gaveta, JB Bechara: https://amzn.to/3uM9zeB

Esse móvel conta com duas portas USB para carregamento de celulares e outros aparelhos eletrônicos, tornando o dia a dia mais prático. Além disso, é super resistente e pode ser utilizado para deixar o quarto mais aconchegante.

8. Kit guarda-roupa de casal, J&A Móveis: https://amzn.to/4c1q7Qj

Com 5 portas e 3 gavetas espaçosas, esse guarda-roupas possui um amplo espaço interno com cabideiro em madeira, prateleira e baú, para você guardar todos os seus pertences.

9. Cama box baú, Hellen: https://amzn.to/3T0ta2z

Desenvolvida para o seu bem-estar, essa cama box possui espuma de alta qualidade em sua composição, trazendo conforto e durabilidade, além de ser firme e resistente. Conta com uma camada de pillow top e suporta até 120kg por pessoa.

10. Mesa de cabeceira suspenso: https://amzn.to/3SWtrn8

Ideal para deixar o ambiente mais sofisticado, essa mesa de cabeceira suspensa permite um ambiente mais prático.

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

