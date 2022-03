Melhores avaliações: 8 produtos de maquiagem que fazem sucesso na Amazon

Paleta de sombras, kit de pincéis e outros itens que não podem faltar na sua penteadeira

Pensando em renovar alguns produtinhos de maquiagem? Então nós podemos te ajudar! Preparamos uma lista com 8 itens que estão com ótimas avaliações no site da Amazon. E tem de tudo: paleta de sombras, batom líquido, kit de pincéis e muuito mais! Dá uma olhada e não deixe de garantir os seus favoritos: 1. Máscara de Cílios Maybelline The Colossal Volum' Express: https://amzn.to/3tsT5o3 Enriquecida com colágeno, a máscara de cílios The Colossal Volum’ Express da Maybelline garante definição e 10x mais volume na primeira camada.

2. Esponja de Maquiagem, Océane: https://amzn.to/3wtlNqL Ideal para aplicar base, corretivo e pó compacto, a Esponja de Maquiagem da Océane pode ser usada úmida ou seca. Garantindo praticidade e um acabamento perfeito, esse item não pode faltar na rotina de beleza!

3. Base BB Cream L'Oréal Paris 5 em 1: https://amzn.to/3tvcdSj Com textura leve, oil-free e FPS 20, o BB Cream da L’Oréal Paris hidrata, uniformiza e suaviza as imperfeições da pele. Podendo ser usado sozinho ou com outros produtos de maquiagem, é a escolha ideal para quem busca um resultado mais natural.

4. Kit de Pincéis Ecotools Start The Day Beautiful: https://amzn.to/3iqbMCj Para garantir uma maquiagem com acabamento perfeito, um bom kit de pincéis não pode faltar, não é mesmo? Esse aqui da Ecotools possui ponteira de alumínio reciclado, cabo de bambu e cerdas sintéticas de taklon.

5. Corretivo Líquido Maybelline Eraser Instant Age Rewind: https://amzn.to/3wsZDoE Com alta cobertura e toque seco, esse corretivo incrível da Maybelline conta com goji berry e haloxyl em sua fórmula. Além de corrigir, ele também possui a função de tratar a área dos olhos, evitando olheiras, inchaços e linhas finas.

6. Blush Cherry, By Mariana Saad, Océane: https://amzn.to/3qt7Jtv Super pigmentado e com alta fixação, o Blush Cherry possui um tom rosa marcante com cintilância. Perfeito para dar aquele toque de saúde ao rosto!

7. Paleta de Sombras, 12 Shades, Océane: https://amzn.to/3D2mokl Garantindo combinações super versáteis, a Paleta de Sombras 12 Shades da Océane conta com 7 sombras cintilantes e 5 opacas. Com alta pigmentação e fixação, ela permite criar desde looks mais festivos até aos mais casuais.

8. Batom Líquido Longa Duração Maybelline SuperStay Matte Ink: https://amzn.to/3wyCHo5 Com aplicador pensado no formato da boca, esse batom líquido da Maybelline proporciona acabamento matte, conta com cores vibrantes e garante até 16 horas de duração sem borrar e sem transferir. Legal, né?

