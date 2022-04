Máscaras faciais: 7 opções incríveis para potencializar o momento do skincare

Não podemos negar que a parte mais divertida do skincare é aplicar a máscara facial, não é mesmo? Com fórmulas mais concentradas, esses produtos fazem toda a diferença nos cuidados com a pele, e podem ser utilizados para diversas finalidades de acordo com seus ativos - como hidratação, combate dos sinais de envelhecimento, tratamento de manchas, controle dos poros e de oleosidade, iluminação da pele e muito mais!

Pensando nisso, preparamos uma lista com 7 opções incríveis de máscaras faciais para você potencializar sua rotina de cuidados. Confira e garanta suas favoritas:

1. Máscara de Diamante, ADCOS: https://amzn.to/3r3F65i

Indicada para todos os tipos de pele, a máscara de diamante da ADCOS possui nanopartículas de diamante associadas a peptídeos, o que promove a longevidade celular. Além disso, possui ação detox, combate as rugas, protege e estimula a produção do colágeno, revitaliza a pele e garante mais maciez e suavidade.