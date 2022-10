Máscara facial: 6 opções para incluir na rotina de cuidados com a pele

Deseja potencializar a sua rotina de cuidados com a pele? Então você está no lugar certo! Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 6 máscaras faciais incríveis que vão fazer a diferença no seu skincare. Dá uma olhada:

1. Máscara Facial Mar Morto, Dead Sea Minerals Mask, Océane:

Com minerais do Mar Morto, essa máscara facial da Océane promove limpeza profunda dos poros, hidrata, acalma e revitaliza a pele, deixando-a mais radiante.